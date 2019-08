Ulkoministeri Haavisto ärähti suurlähettiläille epäasiallisesta käytöksestä: ”Salailun ja hyssyttelyn aika on nyt ohi”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puuttuu rivakasti epäasialliseen käytökseen ulkoministeriössä. Haavisto nosti asian esille puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Ministeri paljasti puhuneensa aiheesta jo aiemmin ulkoministeriön henkilöstötilaisuudessa kesän alussa. Hän halusi kuitenkin todeta saman ääneen nyt julkisuudessa.

”Mikäli tietooni tulee mitä tahansa epäasiallista käytöstä, siihen tullaan puuttumaan välittömästi. On myös tärkeää tietää, että tulen henkilökohtaisesti pitämään huolta siitä, että tällaisista asioista ilmoittaminen on aina palvelus ulkoministeriötä ja sen työilmapiiriä kohtaan. Työilmapiiriä ja työkulttuuria koskevissa kysymyksissä salailun ja hyssyttelyn aika on nyt ohi”, Haavisto sanoi puheessaan.

Ulkoministeriön häirinnästä ryöpsähti julkinen keskustelu viime syksynä, kun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä paljastui, että enemmistö työntekijöistä koki tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti. Keväällä valmistuneessa selvityksessä lähes joka kuudes kertoi häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Häirinnästä on kohistu myös aiemmin etenkin Tukholman-suurlähettiläänä toimineen Jarmo Viinasen tapauksen yhteydessä. Viinanen sai kirjallisen varoituksen seksuaalisesta häirinnästä ja hänet kotiutettiin muutama vuosi sitten.

Ministerin mukaan edustustojen päälliköillä on esimiehinä suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa edustuston työkulttuuriin.

”Haluan ulkoministerinä edistää talossa ja edustustoissamme hyvää ja rakentavaa työilmapiiriä, jotta jokainen työntekijämme kokisi voivansa antaa parhaan mahdollisen työpanoksen Suomen hyväksi. Minkäänlaiselle syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle ei ole ulkoministeriössä tilaa, niin kuin ei millään muullakaan työpaikalla”, Haavisto sanoi.

Lisäksi Haavisto puhui suurlähettiläille muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnasta ja globaalista turvallisuustilanteesta.

”Valitettavasti ainakin yhdellä saralla kokonaisturvallisuuden heikentyminen on tosiasia. Puhun nyt ydinaseista ja tilanteesta, jossa kansainvälisen asevalvonnan toimintaympäristö on muuttunut poikkeuksellisen vaikeaksi. Vakiintunutta asevalvontasopimusjärjestelmää haastetaan ennennäkemättömällä tavalla.”

Haavisto mainitsee esimerkkeinä kemiallisten aseiden käytön Syyriassa, kahdenvälisten sopimusten aikakauden tulon päätökseensä ydinasevalvonnassa Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä sekä Iranin ydinohjelmasopimuksen kohtaamat vaikeudet.

”Kun Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenväliset sopimukset päättyvät, ei uuden monenkeskisen sopimusjärjestelmän syntyminen ole vielä näköpiirissä.”

