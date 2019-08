Hoitajat Rinteen hallitukselle: 5 miljoonaa ei todellakaan riitä – ”Vaalilupausten täyttämiseen on löydyttävä varat”

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ei ole varattu alkuunkaan riittävästi rahaa hoitajamitoituksen nostamiseen, arvostelee Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer.

SuPerin mukaan sdp:n vaalilupaus, vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen nostaminen sitovasti 0,7:ään, maksaa arviolta 250 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön esityksessä mitoituksen nostoon on varattu tästä murto-osa, vain viisi miljoonaa euroa.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytymätön esitykseen.

”Luvattu 0,7:n mitoitus vaatii huomattavasti enemmän kuin viisi miljoonaa euroa. Paavola vaatii, että vaalilupausten täyttämiseen on löydyttävä asianmukaiset varat”, tiedotteessa todetaan.

250 miljoonan euron lisäkustannus vastaa suuruusluokaltaan sitä, että kuntaveroa nostettaisiin keskimäärin 0,25 prosenttiyksiköllä koko maassa.

”Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan valtio on luvannut korvata kunnille hoitajamitoituksen nostamisesta aiheutuvat kulut”, SuPer toteaa.

Liitto sanoo, että vanhustenhoidon kriisi ei ole ohi.

”Samat ongelmat kuin keväällä ovat yhä olemassa. Hoitohenkilökuntaa on aivan liian vähän, niin ympärivuorokautisessa kuin kotihoidossakin. Vanhustenhoitoa on kehitettävä monella saralla, mutta henkilöstömitoitus on saatava kuntoon pikaisesti. Muutoin meillä ei ole hoitajia tekemässä työtä tällä sektorilla”, liitto vaatii.

Budjettiesityksen vaatimatonta summaa selittää osaltaan se, että vanhuspalvelulain uudistusta valmistellaan parhaillaan ja uudistukset tuodaan käyttöön asteittain. Helsingin Sanomat on kertonut, että hallituksen aikeissa on korjata tilanne ensin niissä hoivapaikoissa, jotka eivät tällä hetkellä yllä edes nykyiseen suositukseen 0,5 hoitajan mitoituksesta.

