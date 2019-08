Veikkaus-kohun nostanut Tiina Elovaara älähtää uudesta lippulaivakasinosta – Hakemuksessa ”alle 18-vuotiaiden pelialue”

Veikkauksen mainonnasta keskustelun nostattanut entinen kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu Tiina Elovaara (sin) arvostelee nyt valtionyhtiön kasinohanketta. Elovaaran mielestä Tampereen suurkasinosta täytyy tehdä riippumaton haittavaikutusten arviointi.

Tampereelle on rakenteilla monitoimikeskus Kansiareena, johon on tulossa myös Veikkauksen toinen kasino. Noin 2000 neliömetrin suuruisella kasinolla työskentelisi 80–100 henkilöä ja siellä voisi pelata automaatti-, pöytä- ja turnauspelejä. Veikkaus on puhunut Tampereen kasinosta rahapeliyhtiön lippulaivana.

”Nykyisessä tilanteessa, jossa Veikkauksen käytännöissä on havaittu vakavia eettisiä puutteita, on syytä arvioida Kasinon sopivuutta Tampereen kaupungin keskeiselle sijainnille. Huolestuttavaa on, että hakemuksessa on kaupungin hyväksymänä käytetty vetovoimatekijänä alle 18-vuotiaille suunnattua pelialuetta”, Elovaara kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Elovaara viittaa Tampereen kaupungin kasinohakemukseen, josta löytyy rakennusyhtiö Lemminkäisen nimissä seuraava teksti: “Alakerrassa sijaitsee sisääntuloalueen välittömässä läheisyydessä RAY-pelialue, joka soveltuu myös alle 18-vuotiaille. Sen takana avautuu osittain 2-kerroksinen aaltoileva peli- ja viihtymisalue, jonka molemmille puolille sijoittuvat baaritiskit.”

Elovaaran mukaan hakemuksessa ollut ehdotus on yhden hakijan, operaattori Lemminkäisen, ”ja se on laiton”. Ehdotusta ei valittu eikä se toteudu, mutta se on jäänyt hakemuksen sisältöön, Elovaara ihmettelee.

”Lisäksi on tullut esiin, että kasinohakemuksessa käytetyiltä tamperelaisilta julkisuudenhenkilöiltä (urheilijoita, kapellimestari) ei ole kysytty lupaa hakemuksessa olevien kuvien käyttöön. He eivät ole tienneet esiintyvänsä kaupungin virallisessa kasinohakemuksessa.”

Elovaara viittaa Puheenvuoron blogissaan tutkimukseen Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalle avatun kasinon yhteydestä rahapelihaittoihin.

”Vaikka kanadalaisen kasinon pääasiallinen tavoite oli houkutella amerikkalaisia turisteja, jäivät rahapelihaitat, kuten ongelmapelaaminen, paikallisiksi sosiaalisiksi ongelmiksi”, Elovaara kirjoittaa.

Samoin hän huomauttaa, että ”väestöltään Suomen kokoinen Victorian osavaltio Australiassa arvioi vuonna 2015 rahapelaamisen haittakustannuksiksi noin 4,5 miljardia euroa”. Tämän vuoksi Elovaara esittää, että Tampereen kaupungin tulee tehdä riippumaton selvitys Veikkauksen kasinon Pirkanmaan alueelle aiheuttamista sosio-ekonomisista haitoista.

”Tutkimusta ei voi rahoittaa edes epäsuorasti Veikkaus, joka on merkittävä rahoittaja pelialan tutkimuksessa. Tämä on tieteen ja tutkimuksen neutraliteetin kannalta kansallinen epäkohta, johon taas eduskunnan tulee puuttua välittömästi.”

