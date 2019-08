Kokoomuslainen ihmettelee Rinteen ja Lintilän verokiistaa: ”Vahva tuki pääministerille!”

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ottaa blogissaan kantaa pääministeri Antti Rinteen (sd) ja valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) vero- ja ostovoimaväittelyyn.

”Viime viikolla pääministeri Rinne lupaili Ylen haastattelussa, että hallitus ei päästä ostovoimaa heikkenemään. Vahva tuki pääministerille! Tuore lupaus on viisasta toteuttaa. Palkansaajien ja eläkeläisten ostovoiman leikkaaminen olisi myrkkyä työllisyydelle ja ankaran progression kiristäminen työn kannustimille”, Sarkomaa kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Huolestuttavaa on, että valtiovarainministeri Lintilä tyrmäsi välittömästi pääministerin ostovoimalupauksen. Pääministeri puolestaan moitti pian takaisin valtiovarainministeriä hänen talouspolitiikan linjauksista. Näyttää siltä, että Rinteen hallituksen ministerit ovat jatkuvasti tukkanuottasilla.”

”Budjettiriihessä hallituksen on viimeistään kirkastettava, mikä hallituksen talouspolitiikan linja oikeasti on. Silloin viimeistään nähdään johtaako hallitusta pääministeri vai valtiovarainministeri?”

Sarkomaan mukaan olisi helpottava uutinen, ”jos pääministerin puheenvuoro todella tarkoittaa sitä, että Rinteen hallitukselta löytyy armoa keskituloisten kurittamiseen ja malttia olla tiukentamatta jo nyt ylikireää verotusta”.

Hallitus on tosiasiassa budjettiesityksessään keventämässä pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta 200 miljoonalla eurolla, mutta tämä ei riitä kattamaan noin 500 miljoonan euron kiristystä, jonka viime vaalikaudella solmittu kilpailukykysopimus aiheuttaa työntekijöiden veroluonteisiin sivukuluihin kuten sosiaalivakuutusmaksuihin. Veronmaksajat on vaatinut hallitusta puuttumaan tämän aiheuttamaan palkkaverotuksen kiristymiseen, ja Rinteen mukaan näin pyritään tekemäänkin.

Sarkomaan mukaan ”meidän tulisi verottaa vähemmän sitä, mitä haluamme enemmän, eli työtä ja enemmän sitä mitä haluamme vähemmän, eli haittoja ja päästöjä”.

”Esimerkiksi 2 720 euroa kuukaudessa ansaitsevan tienatusta lisäeurosta noin 47 senttiä vie verokarhu. Yli 50 prosentin marginaaliveroaste nousee jo 3 920 euron kuukausipalkalla”, Sarkomaa kirjoittaa.

Marginaaliveroasteiden alentaminen kuului kokoomuksen eduskuntavaaliteemoihin. Puolue kampanjoi miljardin euron alennuksella palkkaveroihin.

Tällä hetkellä esimerkiksi 2 720 euroa kuukaudessa ansaitsevan marginaaliveroaste on 47,2 prosenttia. Se merkitsee, että jokaisesta tienatusta lisäeurosta 47,2 senttiä menee valtion kirstuun, kuten Sarkomaa toi esiin.

”Nämä karmaisevat luvut kertovat, että veropolitiikan painotuksen on oltava keskituloisissa ja progression keventämisessä. On täysin kaupunkilaisjärjen vastaista, että lisätulojen tai paremmin palkatun työn hankkimisesta rangaistaan. Työn verotuksen keventäminen on täysin välttämätöntä työllisyyden ja kannustimien vahvistamiseksi ja hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi”, Sarkomaa kirjoittaa.