Petteri Orpolta suora viesti Jussi Halla-aholle: ”Suomen suosituin puolue – se tuo vastuun”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähetti puolueensa johdon kokouksesta terveiset kilpailevan oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle.

Orpon mukaan populistiset liikkeet ottavat kaiken irti globalisaation ja liberaalin demokratian ongelmista.

”Suomessakin on nähty populististen perussuomalaisten nousu, lasku ja uusi nousu. Vastuu syö, vastuuttomuus kasvattaa”, Orpo sanoi puheessaan Turussa.

”Perussuomalaiset on tällä hetkellä kannatusmittausten mukaan Suomen suosituin puolue. Se tuo mukanaan suuren vastuun. Tuossa asemassa ei voi enää tyytyä vain osoittelemaan ongelmia. On meidän, muiden puolueiden sekä median tehtävä vaatia perussuomalaisilta ratkaisuja. Mitä te [perussuomalaiset] tekisitte, jos saisitte päättää? Luulen, että tämä on monelle epäselvää.”

Orpo vaikutti viittaavan puheessaan myös poliisivastaisiin puheenvuoroihin, joita perussuomalaisilta on kiihtyvästi nähty.

”Suosituimman puolueen puheenjohtajana Jussi Halla-aholla on merkittävä vastuu myös suomalaisen demokratian ja järjestäytyneen yhteiskunnan puolustamisessa. Toivon todella, että hän ei anna Perussuomalaisten riveissä tilaa kasvaa sellaiselle ajattelulle, jossa väkivallan lietsominen on sulka hattuun”, Orpo viestitti.

Viimeisellä lauseella hän viittasi kansanedustaja Ano Turtiaiseen, joka sai oikeudesta tuomion kehotettuaan kohdistamaan tuhoamis- ja eliminointitoimintaa Punaisen ristin toimipisteisiin. Turtiainen kehuskeli tuomion jälkeen, että ”tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun”. Puheenjohtaja Halla-aho on kiistänyt, että näin perussuomalaisissa olisi.

Perussuomalaisten edustajat ovat viime aikoina yltyvästi arvostelleet Suomen poliisia ja kyseenalaistaneet poliisin puolueettomuuden. Puheenjohtaja Halla-aho on syyttänyt virkavaltaa ”politikoinnista” tapauksessa, jossa tutkinnanjohtajalla oli vihreä poliittinen tausta, ja muun muassa kansanedustaja Jani Mäkelä on esittänyt Twitterissä teoriansa perussuomalaisten vastaisesta vihreästä ”vallankaappauksesta” poliisivoimissa.

Ville, harmittaako kun teidän yrityksenne vallata kaapata poliisin vihapuheyksikkö paljastui? Älä syytä siitä kuprun paljastajia, vaan oman myyränne typeryyttä. Äläkä sure, monta myyrää jäi vielä. — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) August 15, 2019

