Tivi: Häiriintyykö GPS tänään Helsingissä? Putin saapuu Suomeen

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Helsinkiin keskiviikkona. Gps-paikannuksen on sanottu päämiehen lähettyvillä toimivan usein epäluotettavasti, Tivi kertoo.

Venäjä häiritsi gps-signaaleja viime syksynä Norjassa järjestetyn Nato-sotaharjoituksen aikana, ja häirinnän vaikutus koettiin myös Pohjois-Suomessa. Venäläiset ovat jyrkästi kiistäneet asian.

Tivin mukaan C4ADS-tutkimusorganisaatio (Centre for Advanced Defence) sanoo venäläisten olevan laajamittaisen gps-häirinnän pioneereja. Raporttiin on dokumentoitu lähes 10 000 tapausta, joissa venäläisten gps-häirintää on havaittu.

Satelliittipaikannus kertoo vääriä sijaintitietoja sotilastukikohtien mutta myös satamien ja lentokenttien lähellä, minkä lisäksi signaaleja häiritään usein siellä, missä presidentti Vladimir Putin liikkuu.

Ja keskiviikkona hän liikkuu Helsingissä.

Taajuushallinnon johtaja Kati Heikkinen Traficomilta kertoo, ettei aiemmilta Putin-vierailuilta ole havaintoja gps-häirinnästä. Traficomilla ei ole aikomuksia erityisesti seurata, häiritäänkö signaalia.

