Li Andersson avautuu Ylellä valtiovarainministeriön yllätyksestä: ”Hyvin erikoista”

Valtiovarainministeriön budjettiesitys herättää hämmennystä hallituksen sisällä. Opetusministeri Li Andersson (vas) tuo Ylen haastattelussa esiin ihmetyksensä hallinnonalansa budjettiehdotukseen tehdyistä muutoksista.

Jo aiemmin on uutisoitu, että valtiovarainministeriö pienensi selvästi korkeakoulutuksen rahoituksen lisäystä, jota opetusministeriö oli esittänyt hallitusohjelman mukaisesti. LUE LISÄÄ: Hallituksen sisällä rajua ristivetoa – Ulostuloja sdp:stä: ”Nyt julki tullut on VM:n pohjaehdotus”

Tiistaina vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutiset kertoi, että valtiovarainministeriö ei muuttanut pelkästään rahoitusta, vaan myös rahoitustarpeen perusteluita ja vaikuttavuuslähtökohtia. VM poisti hallinnonalan budjettiehdotuksesta muun muassa eriarvoistumiskehitykseen puuttumisen. Sen sijaan ehdotukseen on ilmestynyt VM:n käsittelyssä innovaatioiden kaupallistaminen.

”Hyvin erikoista toimintaa, ja olin aika yllättynyt, kun se tuli ilmi. Jos puhutaan koulutuspolitiikan sisällöistä ja tavoitteiden asettelusta, kyllä tämän maan kovimmat asiantuntijat ovat opetus- ja kulttuuriministeriössä”, Li Andersson sanoi Ylen Aamu-tv:ssä.

”Tärkeintä on selvittää, miksi näin on käynyt, ja se, että pystytään budjettiriihessä tekemään sellaisia linjauksia, joista näkyy, että koulutuspolitiikka on parasta työllisyyspolitiikkaa, jota Suomessa voidaan tehdä.”

Andersson sanoo, ettei hän tiedä valtiovarainministeri Mika Lintilän osuudesta asiaan.

Vasemmistoliiton johtaja ei ole ainoa ihmettelijä. Myös työnantaja- ja edunvalvontajärjestö Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen kummastelee opetusalan vaikuttavuuden ”dissaamista” Twitter-päivityksessään.

Onko totta!? Toki viilauksia teksteihin tulee, mutta näinkö eurojen lisäksi kasvua tukevan alan vaikuttavuuskin dissataan VM:ssä?Valtiovarainministeriö kirjoitti opetusministeriön budjettiesityksen uusiksi – vaikuttavuustavoitteetkin muuttuivat selvästi https://t.co/Q2F5jag7jV — Teemu Hassinen (@teemu_hassinen) August 20, 2019

Lue lisää:

Budjetin ryöpyttäminen jatkuu: ”Kuka tätä maata ohjaa – onko mallia otettu vappusatasesta?”

Nyt alkoi vääntö hallituksessa: ”Eikö VM:ssä ole luettu hallitusohjelmaa?”