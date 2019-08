Nyt tuli selitys Li Anderssonille – VM: Opetusministeriö myöhästyi

Valtiovarainministeriön (VM) budjettipäällikkö Sami Yläoutinen vastaa opetusministeri Li Anderssonin (vas) kritiikkiin.

Andersson ihmetteli tänä aamuna Ylen haastattelussa hallinnonalansa budjettiehdotukseen tehtyjä muutoksia. Jo aiemmin myös keskustan tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on hämmästellyt VM:n budjettiehdotuksessa kutistuneita rahasummia ja sanonut taistelevansa rahoituksen puolesta. Keskustan valtiovarainministeri Mika Lintilä on todennut, että kyse on rahojen jaksottamisesta.

Tänä aamuna Andersson totesi kuitenkin yllättyneensä myös siitä, että VM on muuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tekstiosia, joissa perustellaan rahoitustarpeita. Tiistaina vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutiset kertoi, että VM on muuttanut tekstiosia merkittävästi ja poistanut muun muassa maininnan eriarvoistumiskehitykseen puuttumisesta.

Budjettipäällikkö Yläoutinen selventää asiaa Uudelle Suomelle.

”Valtiovarainministeriö ei ole muuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaympäristön selvitysosan tekstiä. Esiin nostetuissa OKM:n ja VM:n ehdotusten tekstiosioiden eroissa on kyse siitä, että OKM on toimittanut alkuperäisen talousarvioehdotuksensa jälkeen täydennysehdotuksen, jossa ehdotetaan juuri näitä mainittuja tekstimuutoksia tehtäväksi. Täydennysehdotus on saapunut VM:n valmisteluun sellaisessa vaiheessa, että sitä ei ole enää ehditty huomioida kokonaisuudessaan. Tästä syystä ehdotettuja tekstimuutoksia ei ole sisällytetty VM:n talousarvioehdotuksen perusteluihin”, Yläoutinen kirjoittaa Uudelle Suomelle lähettämässään sähköpostissa.

Yläoutisen mukaan talousarvioesityksen valmistelu on monivaiheinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa ministeriöillä on useita mahdollisuuksia esittää korjaus- ja täydennysehdotuksia. Niitä voi esittää myös VM:n ehdotuksen julkaisemisen jälkeen.

”Tässäkin tapauksessa OKM:n ehdottamat muutokset on mahdollista huomioida prosessin seuraavissa vaiheissa.”

”On tavallista, että valtiovarainministeriö tekee muutoksia myös ministeriöiden ehdotusten perusteluosioihin. Budjettiprosessissa VM:n tehtävä on varmistaa, että koko valtion talousarvioehdotuksen perustelut vastaavat ehdotettavaa rahoitusta.”

Andersson kommentoi Helsingin Sanomille, että kyseessä lienee jonkinlainen väärinymmärrys siinä, että joissakin ministeriöissä on käsitys, että rahojen jaksotuksesta ei ole hallitusneuvotteluissa sovittu. Joissakin sitä vastoin katsotaan, että lisämäärärahoissa on sovittu jaksotuksesta useammalle vuodelle.

Vasemmistoliitto haluaa rahat jo ensi vuoden budjettiin.

”Tämä on asia, josta pitää budjettiriihessä saada selvyyttä”, Andersson sanoo Helsingin Sanomille.

