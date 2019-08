Analyysi: Jussi Halla-aho epäilee poliisia, edessä siintää iso taistelu Arkadianmäellä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho valmistautuu puolueineen poliittiseen taisteluun, josta tulisi eduskunnassa poikkeuksellinen.

Taistelu liittyy perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään eduskuntapuheeseen, jossa hän puhui samassa yhteydessä turvapaikanhakijoista, erilaisesta uskonnosta ja vieraslajien torjunnan tehostamisesta.

Poliisi on käynnistänyt Mäenpään puheesta tässä kuussa esitutkinnan, mikä on jo itsessään poikkeuksellista eduskuntapuheen kohdalla. Epäiltynä rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Esitutkinnan jälkeen asia saattaa edetä syyteharkintaan valtakunnansyyttäjävirastoon ja sitä kautta ehkä syytteeseen.

Uusi Suomi haastatteli aiheesta viime viikolla puheenjohtaja Halla-ahoa, jonka mielestä poliisin aloittama esitutkinta on ”härskiä politikointia”. Hän viittasi tutkinnanjohtajana toimivaan rikoskomisario Pekka Hätöseen, joka on ollut vihreiden ehdokas kuntavaaleissa.

Halla-aho jatkoi poliisin uskottavuuden epäilyä Uuden Suomen haastattelua seuraavana päivänä Twitterissä: ”Poliisin olisi syytä olla erittäin huolissaan siitä, mitä viher-hätöset ja trolli-taposet tekevät instituution uskottavuudelle”.

”Viher-hätösillä hän viittaa rikoskomisario Pekka Hätöseen ja ”trolli-taposilla” sosiaalisessa mediassa aktiiviseen ylikomisario Jari Taposeen, joka on toistuvasti äärikansallismielisten arvostelun kohteena.

Hätönen oli kuitenkin eronnut vihreistä jo tämän vuoden helmikuussa. Vaikka ei olisikaan ollut, niin poliisimies saa kuulua puolueeseen ja hän voi toimia vapaa-ajallaan paikallispolitiikassa. On aivan normaalia, että konstaapelit toimivat myös kaupunginvaltuutettuina, jollaiseksi Hätönen ei siis yltänyt vuoden 2017 vaaleissa.

Mahdolliset jääviyskysymykset ratkaistaan poliisissa tapauskohtaisesti. Niin myös Hätösen tapauksessa, ja esimiehet eivät ole pitäneet häntä Mäenpää-tutkinnassa jäävinä.

Hätösen ympärille rakentui lisäkohu, jossa epäiltiin hänen edelleen olevan yhä aktiivinen vihreissä, koska Espoon kaupungin sivuilta oli löytynyt tieto, jonka mukaan hän on Espoon tarkastuslautakunnan varajäsen. Kyse oli kuitenkin Uuden Suomen uutisoimasta Espoon munauksesta, sillä Hätönen oli pyytänyt jo viime helmikuussa eroa, mutta se ei ollut edennyt kaupungin byrokratiassa. LUE LISÄÄ: Ryöpytetty rikoskomisario luuli eronneensa vihreiden luottamustehtävästä – Espoo myöntää: ”Meidän munaus”

Mäenpään esitutkinnan poliittisuuteen uskova Halla-aho kertoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä torjuu syytteen Mäenpäätä vastaan, jos syyttäjä syytteeseen päätyy.

”Ilman muuta. Näin tulee toimia, koska tämä on pelkästään poliisin ja oikeuslaitoksen käyttämistä perussuomalaisten vastaiseen politikointiin”, Halla-aho sanoi Uudelle Suomelle.

Kyse on siitä, että kansanedustaja nauttii syytesuojasta eli parlamentaarisesta immuniteetista: ”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut”, perustuslaissa sanotaan.

Perussuomalaisten 39 edustajan eduskuntaryhmä riittäisi syytteen torjumiseen kirkkaasti. Aiemmin kansanedustajan eduskuntatekemisiin liittyvää syytesuojaa on testattu 1930- ja 1970-luvulla, ja syytteet ovat jääneet nostamatta.

Jos poliittinen taistelu Mäenpään tapauksesta Arkadianmäellä leimahtaa, kehkeytyy siitä todennäköisesti aikamoinen. Nyt puhuttaisiin suomalaisen oikeusvaltion aika lailla syvimmästä olemuksesta.

LUE MYÖS: Professori: ”Jos perussuomalaiset estävät Mäenpään teon arvioinnin tuomioistuimessa, PS osoittaa olevansa rasistinen puolue”

Löytäisivätkö perussuomalaiset eduskunnasta ainuttakaan liittolaista asialleen, jonka ytimessä on puolueen piirissä elävä voimakas epäily Suomen poliisin ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta kohtaan?

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.