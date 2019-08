Kiky-raportin tekijä vastaa tyrmäykseen – lyttää 6 h -työpäivän: ”Täysin epärealistista”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtaja Antti Kauhanen vastaa kritiikkiin, jota eläköitynyt työmarkkinaneuvos Pekka Peltola esitti Etlan kiky-tutkimuksesta.

Valtiotieteiden tohtori, nykyinen tietokirjailija Peltola tyrmäsi tänään Ylen Aamu-tv:ssä raportin, jonka mukaan kiky-sopimus lisäsi työllisyyttä 20 000–42 000 hengellä käytetyistä oletuksista riippuen. Työajan pidennyksen osuus työllisyyden parantumisesta oli Etlan mukaan noin 40 prosenttia.

LUE LISÄÄ: Tutkija Ylelle: Sanna Marinin avaus 6 h -työpäivistä tulee toteutumaan – tyrmää Etlan kiky-tulokset

”Ihmettelen miten Etla on voinut tullut siihen tulokseen, että se nyt jo mitataan, että se on toistakymmentä tuhatta. En minä usko siihen”, Peltola sanoi Ylelle.

Kauhanen on raportin toinen kirjoittaja. Hän huomauttaa, että arvio perustuu Etlassa kehitetyllä makromallilla tehtyyn laskelmaan. Tietoja ei suoraan ole mitattu, eikä pystytäkään mittaamaan.

Makromallin ideana on kuvata Suomen talouden toimintaa ja arvioida sen avulla, mikä merkitys tietyillä toimenpiteillä on Suomen työllisyydelle, bkt:lle tai investoinneille. Toimenpide ajetaan makromallin läpi tulosten saamiseksi.

Keskeisin oletus tuoreessa tutkimuksessa lähtee siitä, miten työllisyys reagoi työvoimakustannusten muutoksiin. Kauhasen mukaan tutkimuskirjallisuudessa on asiasta hiukan erilaisia näkemyksiä.

LUE MYÖS: Professorit: Sanna Marinin idea 6 h -työpäivistä ”aika järkevä” – Nykykeskustelu työajasta ”vähän dorkaa”

Siksi tutkimukseen on valittu kaksi lukua: alhaisempi luku on eräänlainen taloustieteilijöiden konsensusoletus ja toinen esimerkiksi valtiovarainministeriön usein käyttämä luku, joka olettaa työllisyyden reagoivan hiukan voimakkaammin työvoiman kustannusten muutoksiin.

Avaintekijä on Kauhasen mukaan se, että kikyn työajan pidennyksellä saatiin alennettua työvoimakustannuksia.

”Tämä on tekijä, joka tukee työvoiman kysyntää. Tietysti joissain tapauksissa on myös näin, että pystytään tekemään samalla porukalla enemmän hommia.”

LUE LISÄÄ: Nyt Sanna Marin perustelee avauksensa: ”Suomalaisyhtiöt pystyivät ongelmitta maksamaan 6 tunnin työpäivästä 8 tunnin palkan”

Peltola katsoi, että työn kysyntä vähenee välittömästi, kun työtunteja on käytettävissä enemmän, sillä yritykset pidättäytyvät palkkaamasta lisää väkeä ja yrittävät hoitaa työt työajan pidennysten avulla.

Kauhasen mukaan tällaiset tapaukset ovat kuitenkin yksittäisiä ja kokonaisuutena tarkastellen työvoimakustannusten laskeminen parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä markkinoilla. Se puolestaan lisää työvoiman kysyntää, kun alhaisempi kustannus kannustaa yrityksiä työllistämään.

Taloustieteilijät jakavat Kauhasen mukaan käsityksen, jonka mukaan työvoimakustannusten laskeminen tukee työvoiman kysyntää. Samoin Kauhanen katsoo, että kikyn nähdään yleisesti parantaneen työllisyyttä, mutta tarkat arviot vaikutuksista vaihtelevat.

LUE MYÖS: Ministerin avaus 4 päivän työviikosta epäilyttää hallituskumppaneita – ”Pikemminkin työtä pitää Suomessa lisätä”

Peltola huomautti, että vasta pitkällä aikavälillä nähdään, investoivatko yritykset kikystä saamansa hyödyn vai menee se esimerkiksi osinkoihin. Kauhanen taas katsoo olevan selvää, että kun suomalaisen työn kilpailukyky paranee, se lisää myös investointeja. Siltä näyttää myös Etlan makromallin perusteella.

Kauhasen mukaan suomalaisen työn kilpailukykyä määrittää keskeisesti työvoimakustannusten lisäksi työn tuottavuus. Työaika vaikuttaa potentiaalisesti molempiin.

Peltolan mukaan on selvää, että tuottavuus alenee tuntia kohden, kun työaikaa pidennetään. Kauhasen mukaan asiasta on kuitenkin vain vähän tutkimustietoa ja se on ristiriitaista. Iso merkitys on sillä, miten työajan pidennys tehdään. Kauhasen mukaan vaikutukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia.

Kun otetaan huomioon esimerkiksi käynnistyskustannukset tai useat tauot, työajan pidentäminen saattaa Kauhasen mukaan nostaa tuotavuutta. Toisaalta tuottavuusvaikutus voi olla myös negatiivinen, jos yksittäistä työpäivää pidennetään.

LUE LISÄÄ: Ministeri Sanna Marinilta hurja ehdotus: ”4 päivän työviikko ja 6 tunnin työpäivä – Seuraava askel”

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu nimenomaan kuuden tunnin työpäivästä. Kauhanen ei tunne luotettavaa tutkimustietoa, joka käsittelisi näin isoja työaikamuutoksia. Hän ei kuitenkaan kuuden tunnin päivään usko.

”On täysin epärealistista ajatella, että tuottavuusnousu siitä olisi niin huikea, että saisimme aikaan saman tuotannon kuin kahdeksalla tunnilla, että meistä tulisi jotenkin niin paljon tuottavampia työaikaa lyhennettäessä. Sellaista näyttöä ei kirjallisuudesta löydy.”

Kauhanen huomauttaa, että jos esimerkiksi opettajan tai sairaanhoitajan työaikaa lyhennetään kuuteen tuntiin, nämä eivät pysty samaan tuottavuuteen kuin kahdeksassa tunnissa.

”Se on minusta aika selviö.”

LUE SEURAAVAKSI:

Kesätyöaika 6,5 h: Sanna Marinin ”utopia” oli totta vielä pari vuotta sitten Veikkauksessa

Analyysi: Jussi Halla-aho epäilee poliisia, edessä siintää iso taistelu Arkadianmäellä

”Maapallon keuhkot ovat tulessa, koko maailman on nyt käännettävä katseensa Brasiliaan” – Ville Niinistö ja Petteri Orpo vaativat EU:lta toimia

Jussi Halla-aho vastasi Petteri Orpolle Ylellä: ”Tämä on aika hullu väite”