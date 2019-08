Poliisi aloitti esitutkinnan Hussein al-Taeesta ja Päivi Räsäsestä

Helsingin poliisi kertoo päättäneensä aloittaa esitutkinnan kolmen kansanedustajan, Päivi Räsäsen (kd), Hussein al-Taeen (sd) ja Juha Mäenpään (ps) tapauksista. Mäenpään osalta esitutkinnan alkaminen oli tiedossa jo aiemmin.

Kaikkia kolmea kansanedustajaa epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Esitutkinnat ovat kesken. Poliisi tiedottaa niistä seuraavan kerran, kun ne siirretään syyttäjälle syyteharkintaan tai päätetään. Sitä ennen poliisi ei kommentoi tapauksia enempää”, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin poliisilaitokselta.

Päivi Räsäsen osalta selvitetään, syyllistyikö kansanedustaja rikokseen kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä. Poliisin tiedotteen tiivistyksen mukaan Räsäsen viesti kuvasi seksuaalivähemmistöjen Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi sekä kyseenalaisti kirkon osallistumisen tapahtumaan. LUE LISÄÄ: Päivi Räsäsen Pride-kommentti ”häpeästä ja synnistä” kuohuttaa – Kirkko: ”Arkkipiispa on myös päätöksen takana”

Hussein Al-Taeen tapauksessa kyse on vanhoista Facebook-viesteistä, joissa on esiintynyt muun muassa ilmeistä juutalaisvastaisuutta. Hän on myöntänyt kirjoitukset omikseen ja pahoitellut niitä.

”Helsingin poliisi suoritti Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeesta esiselvityksen siitä, onko syyteoikeus vanhentunut vuosina 2011–2012 julkaistujen viestien osalta”, poliisi kertoo esitutkinnan taustoista.

Syyteoikeus ei ollut vanhentunut, koska viestit ovat olleet esillä viiden vuoden sisällä.

Al-Taeen kirjoituksia ja totuuden väistelyä käsiteltiin tällä viikolla sdp:n eduskuntaryhmässä. Hän saa jatkaa ryhmässä, mutta sai toimintaohjeet jatkoa varten. Lue lisää: Hussein al-Taee sai anteeksiannon sdp:n eduskuntaryhmältä, ei rangaistusta – ”Eihän tämä ole mennyt seuraamuksetta”

