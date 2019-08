Italian Matteo Salvinilta täydellinen yllätysveto – Tutkija ”Elokuun uhkapeli tuli valtavan kalliiksi”

Italian äärioikeistolaisen Legan johtaja Matteo Salvini tarjoaa populistiselle Viiden tähden liikkeelle pääministerin paikkaa, jos puolueiden hallitusyhteistyö jatkuu. Asiasta kertoi Corriere della Sera lauantaiaamuna.

Salvinin yllätystarjous tulee vain reilut kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hän itse esitti epäluottamuslausetta Legan ja Viiden tähden liikkeen hallitukselle. Pääministeri, politiikan ulkopuolelta tuleva oikeustieteen professori Giuseppe Conte veti tiistaina tilanteesta omat johtopäätöksensä ja erosi tehtävästään ennen kuin Salvinin epäluottamusesitystä ehdittiin edes käsitellä Italian parlamentissa. Lue tarkemmin: Italian pääministeri Conte eroaa: ”Salvinin päätökset aiheuttavat vakavia riskejä”

Neuvottelut uuden hallituksen muodostamisesta ovat parhaillaan käynnissä Italiassa. Viiden tähden liike ja keskustavasemmistolainen PD ovat todennäköisimmät ehdokkaat uusiksi hallituspuolueiksi. Jos ne eivät pääse sopuun ohjelmasta ja salkkujaosta, virkamieshallitusta pidetään todennäköisenä. Presidentti Sergio Mattarella tekee päätöksensä ensi viikolla kuultuuan kaikkia osapuolia ensi tiistaina ja keskiviikkona. Hänen tiedetään pyrkivän välttämään uudet vaalit, koska Italian on esiteltävä ensi vuoden budjettiehdotuksensa Euroopan komissiolle lokakuussa.

Uusia vaaleja raivokkaasti vaatinut Salvini on tämän hetken tietojen mukaan jäämässä oppositioon. Salvinin uhkapelin epäonnistuminen näkyy myös loppuviikolla julkistetussa gallupissa, jossa Legan kannatus on pudonnut 31 prosenttiin aikaisemmasta 38:sta. Sen sijaan PD:n kannatus on noussut 25 prosenttiin aikaisemmasta 22:sta.

”Ensimmäinen hallituskriisin alun jälkeen tehty gallup kertoo lähes 7 prosentin pudotuksesta Legan kannatuksessa. Salvinin elokuun uhkapeli tuli valtavan kalliiksi”, ajatuspaja Eurasia Groupin analyytikko Federico Santi kommentoi Twitterissä.

First poll since Italy's political crisis shows 6.7% drop for #Lega in just 2 weeks (31.3 from 38): a hefty price for Salvini's August gamble. @tecneitalia @Mij_Europe #CrisiDiGoverno