Työministeri sanoi ”kepin olevan aina käden ulottuvilla” – Ekonomisti: ”Hallitus pitää vielä kaikki vaihtoehdot auki”

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen pitää työministeri Timo Harakan (sd) ulostuloa työllisyystoimista tarpeellisena.

”Vaikuttaa siltä, että hallitus pitää vielä kaikki vaihtoehdot auki työllisyyden lisäämiseksi, jos työministerin mukaan keppikin on ”aina käden ulottuvilla”. Se on hyvä, koska 75 % työllisyystavoitteen saavuttamiseen ei todennäköisesti pelkät helpot ja mukavat toimet riitä”, Kärkkäinen kommentoi Twitterissä.

Harakka sanoi Talouselämän haastattelussa, etteivät työttömien velvoittavuudet ole katoamassa mihinkään.

”Valmistelemme lainsäädäntöä, joka varmistaa, että on velvoite noudattaa työllistymissuunnitelmaa. Meillä on myös sosiaaliturvan varassa olevilla velvoite ja toimeentuloturvan leikkuritkin on olemassa. Keppi on aina käden ulottuvilla.”

Yksi Antti Rinteen (sd) hallituksen päätavoitteista on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on luonnehdittu pehmeiksi, sillä niissä korostuvat palvelujen parantaminen ja palkkatuen uusiminen.

”En tiedä, miksi nämä olisivat pehmeitä keinoja. Koko aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka Ruotsin demarit aikanaan keksivät, perustuu yhtä paljon velvoittavuuteen kuin kannustukseen. Siinä on koko ajan patistuksen, lievän kiusaamisen ulottuvuus”, Timo Harakka kommentoi Talouselämässä.

