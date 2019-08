Katri Kulmunilta 100 päivän ohjelma keskustalle: ”Ei vain kahvia keittävä järjestökoneisto”

Keskustan puheenjohtajaehdokas, elinkeinoministeri Katri Kulmuni linjaa, että keskusta tarvitsee kokonaan uuden alun palatakseen ”merkittävien puolueiden sarjaan” 2020-luvulla. Hän kertoo aikovansa toteuttaa 100 päivän toimintaohjelman, jos tulee valituksi.

”Keskusta on historiansa yhdessä hankalimmassa tilanteessa. Puolue on kokenut historiallisen suuren vaalitappion. Puoluetta on koeteltu ja ryvetetty. Keskustan tilanne pitää vakauttaa ja veret pitää saada kiertämään”, hän toteaa blogissaan.

Kulmuni aikoo kerätä ensimmäisen kahden viikon ajan sekä kentältä että puolue-elimiltä ideoita jatkoon, jos tulee valituksi.

”Keskusta ei ole vain kahvia keittävä järjestökoneisto, vaan jokainen sen jäsen saa politiikan teon tehokkaat avaimet käyttöönsä – kuntapolitiikasta aina valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdessä olemme vahvoja. Joskus ennen oli sanonta, että Maalaisliitto on poliittisessa toiminnassa viekas ja taitava. Keskustasta on taas tehtävä viekas ja taitava. ”

Kulmuni kertoo aikovansa tilata kattavan taustaselvityksen siitä, miksi keskusta kärsi rökäletappionm kevään vaaleissa. Lisäksi hän haluaa käynnistää koulutus -ja kehitysohjelman, joka tukee keskustan jäseniä, ehdokkaita ja aktiiveja poliittisessa toiminnassa.

”Aion tehdä 100 päivän päätteeksi arvion siitä, missä tämä kansanliike menee, missä olemme onnistuneet ja missä tulee edelleen kääntää keskustalaivan suuntaa. Tämä arvio koskee myös itseäni.”, Kulmuni sanoo.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa kahden viikon kuluttua. Toinen puheenjohtajaehdokas on puolustusministeri Antti Kaikkonen.

