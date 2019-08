Antti Rinteeltä uusi työllisyystavoite haastattelutunnilla: ”Haluaisin tämänkin porukan motivoida tekemään töitä”

Pääministeri Antti Rinteen (sd) mukaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on pelkkä välitavoite.

”Itse asiassa 75 on välitavoite, me tarvitaan 80 prosentin työllisyysaste 2040-luvulla. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia viedä eteenpäin. Budjettiriihen yhteydessä on tulossa konkreettisia toimia, joita en lähde nyt avaamaan. Ei ole vain suhdannekysymys, vaan huomattavasti isompi rakenteellinen kysymys. Tulossa on merkittäviä esityksiä”, Rinne totesi pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa.

Tilastokeskuksen tuoreen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,5 prosenttia, kun se oli vuotta aiemmin 74,1 prosenttia.

Rinteen mukaan suomalaisten ikärakenteen muutos vaikuttaa tuleviin vuosiin tavalla, joka on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta kohtalokas.

”Meidän täytyy huolehtia siitä, että työkykyiset ihmiset ovat työelämässä mukana. Meillä on 144 000 ihmistä, jotka ovat omasta halustaan työelämän ulkopuolella. Haluaisin tämänkin porukan motivoida tekemään töitä. Kyse on siitä, että lapset saavat tulevaisuudessa koulutusta ja vanhukset hoitoa.”

Rinne korosti, että hallitus painottaa velvoittavuutta, mutta ei pakkoa.

”Olen useampaan kertaan sanonut, että minun hallitukseni ei tule pakottamaan ihmsisiä. Keppi ja pakko on asioita, joita en halua tämän hallituksen sanavarastoon. Velvoittavuus on tärkeä asia. ”

Niin sanotuista kiky-tunneista odotetaan yhtä kiistakapulaa syksyn työmarkkinakierrokselle. Pääministeri esittää, että niitä voitaisiin käyttää osaamisen vahvistamiseen.

”Näen tällä hetkellä kiky-tunnit hankalana kysymyksenä. Sen takia olen puhunut siitä, että kannattaisi yrittää laajempaa ratkaisua. Voisiko esimerkiksi miettiä, että näitä tunteja käytettäisiin palkansaajien osaamisen vahvistamiseen.”

