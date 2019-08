Viritettiinkö poliisille ansa? 2 kiinni epäiltynä Porvoon ammuskelusta – pakoautolla ajettiin poliisia päin

Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään liittyvän Porvoon ampumatapaukseen. Kiinniottoa edelsi puoli tuntia kestänyt takaa-ajo, jonka yhteydessä ammuttiin poliisia kohti.

Kaksi epäiltyä otettiin kiinni Tampereen seudulta sen jälkeen, kun poliisi oli ajanut kaksikkoa takaa Tampereelta Ylöjärven suuntaan. Kiinniotto tapahtui kello 20.36 sunnuntaina.

”Takaa-ajon yhteydessä tapahtui kalustovaurioita epäiltyjen ammuttua poliisin ajoneuvoja kohti ja ajettua niitä päin. Henkilövahinkoja ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole”, Keskusrikospoliisi tiedottaa Twitterissä.

Porvoossa teollisuusalueella ammuttiin kahta poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Toinen poliiseista on jo kotiutunut sairaalasta. Toisella ei ole hengenvaaraa. Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksinä.

Tapaukseen liittyy vielä useita avoimia kysymyksiä. Poliisi lähti paikalle tavanomaiselle hälytystehtävälle puoli yhden aikoihin yöllä, mutta heitä ammuttiin lähes välittömästi paikan päällä. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että ampujat vaativat poliisia luovuttamaan aseensa.

Sunnuntain tiedotustilaisuudessa poliisilta kysyttiin, houkuteltiinko poliisit ansaan teollisuusalueelle. Tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Kimmo Huhta-aho ei vastannut kysymykseen ansasta suoraan.

Hän totesi, että rikosnimikkeen valintaa viitoittaa jo sinänsä se, että teko kohdistuu virkapukuiseen poliisimieheen.

”Muutoin yksityiskohdat, taustat, syyt, motiivit, mitä siellä onkaan, nyt tämä aikaikkuna on ihan liian lyhyt sen määrittämiseksi. Tavanomaisesta poliisitehtävästä siinä on alun perin ollut kysymys. Luonnollisesti meillä on näitä omia näkemyksiä tutkintaryhmässä ja niiden suhteen toimitaan ja niitä työstetään”, Huhta-aho sanoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vastasi lyhyesti kysymykseen ansasta MTV:n Kymmenen uutisissa.

”Sitä on mahdoton sanoa tässä vaiheessa ja sekin on yksi keskeinen kysymys, kun niitä tekijöiden motiiveja selvitetään”, Kolehmainen sanoi MTV:lle.

Kolehmaisen tiedossa ei ollut viitteitä siitä, että tapaus liittyisi järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta mahdollisuutta ei voida hänen mukaansa sulkea pois.

