Tutkija Ylelle: Poliisi kohtaa väkivaltaa ja ”jopa ansoittamista” – Ääri-ilmiöt saavat ison huomion, mutta aikamme on yksi turvallisimmista

Poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, mutta tilastot osoittavat, että kokonaisuutena nyt eletään hyvin turvallista aikaa. Näin arvioi oikeustieteen tohtori Henri Rikander Ylen Ykkösaamussa.

Itä-Suomen yliopistosta väitellyt Rikander toteaa, että tietyllä tapaa media on aiheuttamassa harhaa raa’an väkivallan yleisyydestä.

”Mehän elämme yhtä kaikkien aikojen turvallisinta aikaa siinä mielessä, että katuväkivaltaan vaikuttavat tilastot, katuväkivaltaindeksit ynnä muut turvallisuusindeksit osoittavat sitä, että meillä on turvallista.”

Ääri-ilmiöt saavat kuitenkin osakseen valtavan mediahuomion, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, miten kansalaiset kokevat yhteiskunnan turvallisuudentilan.

Rikanderin mukaan väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut Suomessa parissa kymmenessä vuodessa. Kehitys on Rikanderin mukaan Euroopassa yleinen ja esimerkiksi Ruotsissa on havaittu vastaava ilmiö.

Rikanderin mukaan poliisin aseenkäyttötilanteita on vuodessa sata ja murhan yritykseen vertautuvia tilanteita kymmenkunta vuodessa. Väkivaltaa poliisi kohtaa noin 2000 kertaa vuodessa Rikanderin mukaan.

”Väkivalta poliisia kohtaan on monimuotoistunut ja sen teho ja määrä on kasvanut. Ennen poliisi kohtasi väkivaltaa kiinniottotilanteen yhteydessä, kun tekijän piti päästä karkuun. Nyt näkyy ajoittain selkeä virkamiehen vahingoittamistarkoitus, jopa ansoittamista”, Rikander sanoi Ylen haastattelussa eilen sunnuntaina.

Yle listaa poliisin kohtaamia vakavia vaaratilanteita ja summaa, että tällä vuosituhannella kaksi poliisia on kuollut virkatehtävissä: vuonna 2016 poliisi kuoli ja toinen haavoittui Vihdissä ja vuonna 2007 rattijuoppo ajoi poliisin kuoliaaksi Kälviällä, kun poliisi oli asettamassa piikkimattoa tielle.