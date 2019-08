Keskusta-pomo sivaltaa perussuomalaisia ja kokoomusta: ”Melkoista puppua”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kritisoi voimakkaasti oppositiopuolueita kokoomusta ja perussuomalaisia. Kurvinen asemoi keskusta-puolueen kaikkein tärkeimmäksi vastavoimaksi identiteettipolitiikalle, joka jakaa kansaa kahtia.

Kurvinen arvosteli kokoomusta ja perussuomalaisia eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

”Oikeisto-oppositiossa kokoomus on valinnut linjakseen ihmisten pelottelun. On melkoista puppua kokoomukselta väittää, että Suomea viedään kohti taloudellista perikatoa, kun nimenomaan sen vahtivuoroilla – ei yhdesti, vaan kahdesti – maamme on ajautunut lamaan ja jättityöttömyyteen”, Kurvinen sivalsi puheessaan.

”Lisäksi kokoomus on entisestään oikeistolaistunut. Se esimerkiksi romuttaisi lasten kotihoidontuen ja veisi valinnanvapauden perheiltä. Sitä me emme tule hyväksymään. Perhevapaauudistus tarvitaan, mutta sen on oltava perheille parannus, ei leikkaus.”

Perhevapaauudistus kaatui viime kaudella, kun keskusta ja kokoomus olivat samassa hallituksessa. Keskiössä oli ennen kaikkea keskustalle tärkeä kotihoidontuki, jota kokoomus olisi halunnut porrastaa.

Kurviselta riittää kritiikkiä myös perussuomalaisille.

”Perussuomalaiset puolestaan kyllä arvostelevat, mutta missä ovat omat, oikeat ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut? Kun saa ihmisiltä luottamusta, pelkkä identiteettipoliittinen öyhöttäminen ei enää riitä.”

Identiteettipolitiikalla Kurvinen viittaa kahtia jakautuneeseen keskustelukulttuuriin Suomessa.

”Kun valmiutta toisen mielipiteen kunnioittamiseen ei ole, yhteiskunta muuttuu toisiaan kyräileviksi ryhmiksi ja vastapuoleen ei enää suhtauduta yhdenvertaisena kanssaihmisenä.”

Kurvinen on varma, etteivät suomalaiset halua jakaantua kahtia kahteen ääripäähän. Kurvisen mukaan indentiteettipolitiikan vaarana on, että yhteiset ongelmat jäävät ratkaisematta.

”Vastakkain on myös täällä Suomessa saatu niin naiset ja miehet, homot ja heterot, kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat, lihansyöjät ja kasvissyöjät, maalaiset ja kaupunkilaiset. Ylipäätään me ja muut. Toista ihmistä ei enää edes yritetä ymmärtää. Kaikki on mustavalkoista – olet joko hyvis tai pahis. Juoksuhautojen yli valvotaan ja solvataan väärässä olevia. Tärkeintä on päästä loukkaamaan ja loukkaantumaan.”

Kurvisen mukaan pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen onnistumisessa kriittisintä on ”hallituksen pääpuolueiden keskustan ja SDP:n yhteistyö”. Kurvinen puhuu punamullasta, jonka tehtävä hänen mielestään on viedä hyvinvointiyhteiskunta turvallisilla uudistuksilla tulevaisuuteen.

”Luottamusta on vaalittava puolin ja toisin. Tässä pääministeri on avainroolissa.”