Antti Rinne älähtää ”ei-kuorolle”: ”Joka ikinen kerta oikeisto on vastustanut ja hyökännyt – kunnes asioista on tullut totta”

Pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne puolusti demariministerien kesäkokouksen puheessaan puoluetoverinsa Sanna Marinin työaika-avausta ja arvosteli ”oikeiston ei, ei, ei -kuoroa”.

Marin väläytti paneelikeskustelussa ajatusta kuuden tunnin työpäivään tai neljän päivän työviikkoon siirtymisestä. Rinne ihmettelee sitä, että vaikka liikenneministeri esitti vain tulevaisuuteen katsoneen vision, seurauksena oli automaattinen vastustus.

”Asialla oikeiston ei, ei, ei -kuoro”, Rinne sanoo.

”Ihmettelen kyllä sitä, että jokaiseen ajatukseen ja tulevaisuusvisioon vastaus on automaattinen ei. Sillä tavalla ei ole koskaan rakennettu mitään eikä uudistettu tai parannettu mitään.”

PMI @AnttiRinnepj: Joka ikinen kerta, kun me olemme puhuneet näistä asioista, oikeisto on vastustanut ja hyökännyt. Kunnes asioista on tullut totta ja oikeisto on alkanut kannattaa – usein vuosia tai vuosikymmeniä myöhässä. — Sosialidemokraatit (@Demarit) August 27, 2019

Rinteen mukaan reaktio on myös historiaton. Hänen mukaansa ”kovin vähän on muuttunut sadassa vuodessa poliittisen oikeiston kohdalla”.

”Kahdeksan tunnin työpäivää vastustettiin. Se oli utopiaa. Viikonloput olivat utopiaa”, Rinne sanoo.

”Joka ikinen kerta, kun me olemme puhuneet näistä asioista, oikeisto on vastustanut ja hyökännyt. Kunnes asioista on tullut totta ja oikeisto on alkanut kannattaa – usein vuosia tai vuosikymmeniä myöhässä.”

