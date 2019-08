Erikoinen rahariita varjostaa budjettineuvotteluita – keskustan ministerit ottavat mittaa toisistaan

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön (VM) väliset budjettineuvottelut alkavat tänään. Kaksipäiväisissä neuvotteluissa käsitellään ministeriöiden VM:lle toimittamia vastineita ja täydennysehdotuksia.

Niissä ministeriöt ottavat kantaa VM:n julkaisemaan ehdotukseen. Ministeriöt voivat ehdottaa tehtäväksi esimerkiksi muutoksia aiemmin ehdotettuihin määrärahamomentteihin tai teksteihin.

Ristiveto Antti Rinteen (sd) hallituksen sisällä on näkynyt julkisuudessa käydyssä budjettikeskustelussa. Erikoisen tilanteesta tekee se, että peräti saman puolueen ministerit ovat päätyneet taistelemaan rahoista, keskustan tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Kosonen on hämmästellyt VM:n budjettiehdotuksen korkeakoulurahoitusta. Hallitusohjelmaan on kirjattu korkeakouluille yhteensä 60 miljoonan euron lisäraha, joka VM:n ehdotuksessa on kutistunut 15 miljoonaan euroon ensi vuodelle. Kosonen on julkisuudessa sanonut taistelevansa rahojen puolesta budjettineuvotteluissa.

Kosonen on saanut tukea opetusministeri Li Anderssonilta (vas), vihreiltä ja RKP:n eduskuntaryhmältä, joka linjasi kesäkokouksessaan, että korotukset korkeakoulurahoitukseen tulee toteuttaa jo ensi vuoden budjetissa.

LUE LISÄÄ: Nyt tuli selitys Li Anderssonille – VM: Opetusministeriö myöhästyi

Sekä valtiovarainministeri Lintilä että pääministeri Rinne ovat vedonneet siihen, että hallitusohjelmaan on kirjattu korkeakouluille 60 miljoonaa euroa vuoteen 2023 ja erimielisyyksissä on kyse jaksotuksesta, josta puhutaan budjettiriihessä.

Koulutusrahoista ministeriöt neuvottelevat torstaina.

Muita budjettiväännön isoja kysymyksiä ovat muun muassa yritystukien leikkaaminen. Budjettiriihessä pohditaan, mistä leikataan hallitusohjelman mukaiset 100 miljoonaa euroa.

Pöydällä on myös tulevaisuusinvestointiohjelma, johon liittyy kertaluonteisia investointeja enintään kolmen miljardin euron edestä. Näistä osa voi tulla jo ensi vuoden budjettiin.

Lopullinen budjetti ratkeaa vasta syyskuun puolivälin kaksipäiväisessä budjettiriihessä. Vielä silloinkin ministerit voivat nostaa esille ministeriöidensä näkökulmia.

Talousarvioesitys käsitellään ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 7. lokakuuta, jolloin se on myös määrä julkaista VM:n sivuilla.

