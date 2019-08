Nyt vahvistaa ministeri Sanna Marin: ”Huomautus on vakava – Kevytautolaki saatetaan joutua kumoamaan”

Suomi saattaa joutua kumoamaan viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytyn lain kevytautoista. Asian vahvistaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) Twitterissä.

Hankkeen käynnisti edellinen hallitus ja sen on ollut tarkoitus korvata vaaralliseksi koetut mopoautot liikenteessä. Hankkeen on ollut määrä valmistua marraskuun alussa. Tämän jälkeen kevytautoja saisi myydä Suomessa.

Marinin kommentin perusteella voi kuitenkin käydä toisin.

Taustalla on Euroopan komission huomautus asiasta. Komissio on huolissaan suomalaisten kevytautojen vaikutuksista liikenneturvallisuudelle. Komission kirje ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) lipsahti julki valtioneuvoston sivuille tiistaina.

Nyt asiaa kommentoi ministeri Marin.

”Komission huomautus on vakava. On mahdollista, että viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytty kevytautoja koskeva lainsäädäntö joudutaan kumoamaan. Lain on tarkoitus astua voimaan marraskuussa. Asiasta on käytävä keskustelu hallituksen sisällä”, Marin toteaa Twitterissä.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ottaa kantaa asiaan.

”Samaa mieltä ministeri Sanna Marinin kanssa. Asiaa pohdittava vakavasti mm. liikenneturvallisuuden ja esimerkiksi päästöjen näkökulmasta”, Ohisalo tviittaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Aino Still kertoo Kauppalehden jutussa, että vahvistettu laki voidaan perua eduskunnassa ennen sen voimaantuloa. Huomautuksen keskeisin sisältö liittyy ajoneuvoluokkaan ja ajokorttiin. Komission mukaan muun muassa uuden kansallisen ajokorttiluokan luominen on direktiivin säännösten vastaista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää kertoo Kauppalehden jutussa, että Traficom on saanut komissiolta huomautuksen nopeudenrajoittimen teknisestä määräyksestä. Komission mukaan rajoittimen pitäisi olla tarkemmin määritelty, jotta sitä olisi vaikeampi kiertää.

Päivitetty klo 10.43 Ohisalon kommentilla.