Suomi sai vakavan huomautuksen kevytautolaista – Nyt selventää ministeriö: Rikkomusmenettely uhkaa

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) selventää, mistä on kyse Suomen saamassa huomautuksessa, joka koskee kevytautosäädöksiä. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) luonnehti tänään huomautusta vakavaksi.

”On mahdollista, että viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytty kevytautoja koskeva lainsäädäntö joudutaan kumoamaan. Lain on tarkoitus astua voimaan marraskuussa. Asiasta on käytävä keskustelu hallituksen sisällä”, Marin toteaa Twitterissä.

Komission kirje ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) lipsahti julki valtioneuvoston sivuille tiistaina. Nyt LVM kertoo avoimesti huomautuksen sisällöstä ja toteaa, että kyseinen EU:n limité-merkitty asiakirja oli Suomessa arvioitu julkiseksi. Limité-merkityn asiakirjan salassapitotarve arvioidaan tapauskohtaisesti sisällön perusteella julkisuuslain edellytysten mukaisesti.

Komission kantaa asiakirjan julkisuudesta oli tiedusteltu etukäteen. Komissio katsoi, että asiakirjan voi julkaista.

EU:n komissio antoi Suomelle 1. elokuuta huomautuksen kevytautosäädöksistä, joiden on määrä astua voimaan marraskuun alussa. Säädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla (AM 121) nopeudeltaan enintään 60 kilometriin tunnissa rajoitettua T-ajoneuvoluokkaan kuuluvaa kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta.

Lakimuutoksen tarkoituksena on ollut korvata liikenteessä vaaralliseksi koetut mopoautot ja parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Komission huomautuksen sisältö on pitkälti sama kuin Suomen jo kevytautolain valmisteluvaiheessa saama huomautus. Tuoreen huomautuksen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta.

Komission mielestä kevytautoihin on sovellettava moottoriajoneuvon määritelmää – ei EU:n ajokorttidirektiivin maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, kuten Suomi on tehnyt. Suomen lainsäädännön mukaiset kevytautot ylittäisivät muun muassa direktiivin massa- ja nopeusrajat, joten mopoauton ajokortin haltijaa ei saisi oikeuttaa ajamaan kevytautoa.

”Kevytautojen kuljettamiseen ei näin ollen voi komission mukaan kansallisesti säätää mopoautokortin (AM-ajokorttiluokka) ja 15-vuoden alaikärajan vaatimusta”, LVM toteaa tiedotteessaan.

Muita komission huomautuksessa esitettyjä huolia ovat tieturvallisuus, mahdolliset ympäristöongelmat ja markkinoiden vääristyminen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) komppasikin tuoreeltaan Marinin lausuntoa ja totesi, että asiaa on pohdittava vakavasti muun muassa liikenneturvallisuuden ja esimerkiksi päästöjen näkökulmasta.

Huomautuksen mukaan kevytautoa ajava nuori kuljettaja mopoautokortteineen on yhdistelmä, josta saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille, kuten lapsille, jalankulkijoille, pyöräilijöille ja eläimille.

Komission mukaan myös se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan elektronisella laitteella, on epävarma ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että ajoneuvon pakokaasupäästöjen kannalta.

Presidentti vahvisti viime hallituskaudella sorvatut kevytautoja koskevat lait 18. tammikuuta. Tuolloin liikenne- ja viestintäministerinä toimi Anne Berner (kesk).

LVM:n mukaan komission huomautus ei estä lain voimaantuloa, mutta voi noudattamatta jätettynä johtaa siihen, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn.

