Ensihoitajat kärsivät väkivallasta, mutta Suomessa se ei liity maahanmuuttoon – ”Olemme varpaillamme, kaikki on mahdollista”

Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä useammin väkivaltaa. Ilmiö on huolettanut alalla jo muutaman vuoden ajan.

Suomen ensihoitoalan liiton puheenjohtaja Juha Hyötyläinen kertoo, että ensihoitajien kohtaamien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut valtavasti ja kasvu näyttää vain jatkuvan.

Viranomaisten kohtaama väkivalta nousi keskusteluun viime viikonlopun poliisiampumisten takia. Poliisi lähti Porvoossa tavanomaiselle hälytystehtävälle, mutta kohtasi paikalla tulitusta. LUE MYÖS: ”Blue light sabotage” -ilmiö huolettaa Suomen poliisia – ”Erityisen huolissaan ovat ruotsalaiset virkaveljemme”

Hyötyläisen mukaan keskustelu ilmiöstä on tervetullutta.

”Kyllä se pistää ajattelemaan”, Hyötyläinen sanoo Uudelle Suomelle.

Hyötyläinen on tehnyt ensihoitajan töitä vuodesta 1999. Hän toteaa, että maailma on muuttunut 20 vuoden aikana hurjemmaksi. Asenne työtä kohtaan on eri kuin työuran alussa, nykyään turvallisuutta joutuu ajattelemaan joka päivä.

”Riskit ovat kasvaneet huomattavasti.”

Ensihoitajat tarvitsevat tänä päivänä suojavälineitä ja kouluttautuvat uhka- ja väkivaltatilanteita silmällä pitäen. Luotiliivien käyttö on lisääntynyt ja tietyillä tehtäväkoodeilla ensihoitajat pukevat ne automaattisesti päälleen.

Turvallisuus herättää alalla paljon keskustelua.

”Sanotaan, että tällä hetkellä olemme varpaillamme. Kaikki on mahdollista. Kyllä työturvallisuuteen täytyy tällä hetkellä kiinnittää tosi paljon huomiota.”

Hyötyläinen myöntää, että joskus keikalle lähteminen pelottaa. Aina puhelimessa ei saa tarkkaa kuvaa tilanteesta paikan päällä. Yhä useammin ensihoitajat pyytävät poliisin mukaan tehtävälle.

Yhteistehtävät poliisin kanssa ovat Hyötyläisen mukaan lisääntyneet koko ajan 20 vuoden aikana. Nykyään ne ovat jo arkipäivää ja poliisi pyydetään mukaan mieluummin etupainotteisesti.

Muutos näkyy myös liiton viime vuonna tekemässä kyselyssä. kyselyyn vastanneista 377 ensihoitajasta yli 90 prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Kyselyssä nousi esiin ensihoitajien huoli siitä, ettei väkivaltatilanteisiin suhtauduta aina riittävällä vakavuudella.

Liiton mukaan lisääntyvät uhkatilanteet ovat yhteiskunnallinen ongelma.

Hyötyläinen ei osaa suoraan sanoa, mistä muutos johtuu, mutta huomauttaa, että lääkkeiden ja huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessakin. Yleensä uhkatilanteisiin liittyy hänen mukaansa päihteitä.

”Tietynlainen kunnioitus meitä kohtaan on hävinnyt.”

Myös sosiaalinen hätä ja ihmisten huonovointisuus näkyy työssä.

”Ehkä sitä kautta tietynlainen kunnioitus meitä kohtaan on poistunut.”

Erilaista kuin Ruotsissa

Hyötyläinen huomauttaa, että Ruotsissa kehitys on hurjemmassa vauhdissa kuin Suomessa. Ruotsissa ilmiö liittyy selvästi maahanmuuttoon, rikollisjengeihin sekä poliisin ongelma-alueiksi listaamiin maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin, joissa poliisinkin toiminta on hankalaa viranomaisvastaisuuden vuoksi.

Hyötyläinen ei ole omassa työssään huomannut tai kokenut, että maahanmuutto olisi lisännyt uhkatilanteita. Hän muistuttaa, että asiaan varauduttiin ja siitä puhuttiin paljon muutama vuosi sitten.

Kokonaisuuteen liittyy myös ilmiö, josta Euroopassa puhutaan termillä blue light sabotage. Sillä viitataan tilanteeseen, jossa ”sinisten vilkkujen” viranomaisia houkutellaan esimerkiksi perättömän vaarailmoituksen varjolla ja uhataan, kun nämä tulevat paikalle.

Hyötyläinen tunnistaa ilmiön, mutta juuri tällaiset tapaukset ovat ensihoitajien keskuudessa toistaiseksi vielä yksittäisiä. Hän muistaa muutaman tapauksen ja mainitsee esimerkkinä tilanteen Kuopion Petosen kaupunginosassa vuodelta 2014. Ambulanssi hälytettiin paikalle ja ensihoitajia uhattiin aseella.

Liitossa on myös mietitty, mitä muuttuneelle turvallisuustilanteelle voidaan tehdä. Liitto on vaatinut yhdessä Suomen Palomiesliiton ja Tehyn kanssa rikoslakiin muutosta, jossa väkivallasta ensihoitotyötä tekeviä kohtaan saisi vastaavan rangaistuksen kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

”Saisimmeko sitä kautta vähän kunnioitusta enemmän meillekin ja työturvallisuuteen vaikutettua?”

Liitto on aiemmin huomauttanut, että ongelma on maailmanlaajuinen ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa säädettiin vuoden 2018 lopulla laki, joka tiukentaa ambulanssi- ja pelastushenkilöstöä kohtaan suunnatusta väkivallasta annettavia rangaistuksia.

Hyötyläisen mukaan asia eteni viime hallituskaudella valiokuntakäsittelyyn. Tänä syksynä ainakin liitot jatkavat asian edistämistä. Asian käsittely aloitetaan Hyötyläisen tiedon mukaan uudelleen myös eduskunnassa, vaikka kausi on vaihtunut.

”Silppuriin se ei onneksi ole mennyt”, hän sanoo ehdotuksesta.

LUE MYÖS:

Kaksi murhan yritystä: Porvoon poliisiampumisista epäillyt vangittiin

Ruotsalaislehti: Porvoon ampujat soittivat itse poliisit paikalle – odottivat väijyksissä

MTV: Poliisin ase vietiin Porvoon tulituksessa – HS: Epäillyt veljeksiä, toinen vapaaotellut Ruotsissa

Ex-sisäministeri Mykkänen varoittaa Ruotsin lähiöväkivallasta: ”Porvoossa ammuttiin brutaalisti poliiseja kohti”