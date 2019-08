Johnson laukaisi raivon – Tutkija brexit-skandaalista Ylelle: ”Poliittisen järjestelmän hermoromahdus”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela pitää Britannian pääministerin ratkaisua erikoisena. Hän kommentoi asiaa Ylen Aamu-tv:ssä.

Pääministeri Boris Johnson päätti lykätä parlamentin istuntojen aloitusta lokakuun puoliväliin. Kriitikoiden mielestä Johnsonin toimi on epädemokraattinen yritys estää parlamenttiedustajia pysäyttämästä sopimukseton brexit.

Yllätyspäätös on laukaissut suoranaisen raivon Britanniassa ja monet poliitikot valmistelevat nyt vastatoimia. Britanniassa on nähty myös isoja mielenosoituksia ja yli miljoona brittiä on allekirjoittanut vetoomuksen päätöstä vastaan.

Jokelan mukaan päätös on ”hyvin erikoislaatuinen”, koska tulossa on iso brexit-keskustelu ja -päätös. Hän huomauttaa, että parlamentaariseen demokratiaan kuuluu, että parlamentti on toimintakykyinen ja mukana tällaisissa keskusteluissa ja päätöksissä.

Jokela ihmettelee tilannetta, koska kansainvälisesti katsoen Britannia on ollut vakaan parlamentarismin eräänlainen ankkuri ja yksi suurimmista tukijoista.

Johnsonia on syytetty päätöksen johdosta vallankaappauksesta. Jokela näkee, että kysmys on ensisijaisesti poliittinen.

Johnsonin päätös ei ollut lainvastainen. Jokela muistuttaa, että pääministeri saa joko pidentää tai lyhentää valtiopäivien väliaikaa. Asiassa on kuitenkin nyt poliittinen puoli, joka askarruttaa ja aiheuttaa rankkoja vastareaktioita Britanniassa.

”Se periaate, että parlamentti ei pääse mukaan tähän prosessiin on hankala”, Jokela sanoi Ylelle.

Monet poliitikot olivat vedonneet kuningattareen sen puolesta, ettei tämä hyväksyisi Johnsonin päätöstä. Nyt kiistellään siitä, oliko kuningattarella tosiasiassa vaihtoehtoja.

Jokelan mukaan kuningatar olisi periaatteessa voinut hylätä päätöksen, mutta moderneina aikoina monarkki ei ole toiminut pääministerin esityksiä vastaan ja kuningatar Elisabet II on vetänyt tässä mielessä selkeää linjaa ja pyrkinyt pitäytymään päivänpolitiikan ulkopuolella.

Tilanne on nyt brittiparlamentille hankala, sillä jäljellä oleva viikon istuntokausi rajoittaa toimia Johnsonin päätöstä vastaan. Keinot hahmottuvat paremmin viikon sisällä.

Jokela uskoo, että myös mielenosoituksilla voi olla oma vaikutuksensa asiaan. Hän viittaa mielenkiintoiseen näkökulmaan: brexit myytiin aikanaan kansalaisille muun muassa argumentilla, jonka mukaan kansanäänestyksessä ratkaistaan iso EU-kysymys.

”Kyllä me nyt aika selvästi näemme, että kansanäänestys ei tätä kysymystä ole ratkaissut, vaan nämä jakolinjat ovat entisestään syventyneet.”

Jokelan mielestä nyt on ehkä nähty tilanne, jota Britannian salaisen palvelun MI6:n entinen johtaja John Sawers kuvasi sanoilla ”poliittisen järjestelmän hermoromahdus”.

”Sen takia kansa on hyvin jakautunut eri leireihin ja se heijastuu myös poliittisen järjestelmään.”

Jokelan mukaan EU:ssa ollaan nyt odottavalla kannalla ja käänne on tulkittu niin, että Johnson yrittää ratkaisulla parantaa omaa neuvotteluasemaansa.

Suomi jatkaa EU:n puheenjohtajamaana vielä vuoden loppuun saakka.

Jos Britannian sopimukseton ero EU:sta toteutuu, puheenjohtajamaan rooli Jokelan mukaan korostuu, koska varautumisessa tulee eteen asioita, jotka joudutaan ratkaisemaan nopeasti. Toisaalta, jos erosopimus tulee voimaan ja aletaan neuvotella Britannian kanssa uudesta suhteesta, puheenjohtajamaata tarvitaan ratkaisemaan neuvottelujen mandaatti.

Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä puolestaan totesi MTV:n Huomenta Suomessa, että Johnsonin ratkaisu oli ”äärimmäisen uhkarohkea liike”.

”Jos se onnistuu, Johnsonista tulee rauhan ajan Winston Churchill. Jos tämä taas epäonnistuu, on koko Britannian tulevaisuus veitsenterällä”, Penttilä sanoi MTV:lle.

”Tässä pelataan kovilla paukuilla. Epäonnistumisen kohdalla Skotlanti saattaa lähteä itsenäistymään ja Irlanti yhdistymään.”

