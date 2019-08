Poliisi jyrähtää ”Porvoon vihjailuista” – Puolustaa perussuomalaisten kritisoimaa tiedotuslinjaa

Poliisijohtajat esittävät vastalauseen liittyen Porvoon poliisiampumisten esiin nostamille vihjailuille. Poliisijohtajat Sanna Heikinheimo ja Tomi Vuori ottavat asiaan kantaa yhteisessä blogikirjoituksessa.

Poliisin toiminnasta viime viikonlopun poliisiampumisten tutkinnan ympärillä nousi some-kohu. Erityisesti ihmeteltiin, miksi poliisi ei julkistanut epäiltyjen miesten tuntomerkkejä. Asialla oli niin sanotusti maahanmuuttokriittisiä kansalaisia ja poliitikoista etenkin perussuomalaisia, muun muassa puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja tuore kansanedustaja Sebastian Tynkkynen.

LUE LISÄÄ: Poliisi perustelee vaitonaisuuttaan Porvoon tapauksessa: ”On olemassa seikkoja, jotka tulee olla vain poliisin ja epäiltyjen tiedossa”

Poliisijohtajat eivät kuitenkaan kirjoituksessaan mainitse nimeltä yhtäkään puoluetta tai henkilöä, vaan puhuvat asiasta ilmiönä.

Tynkkysellä on yli 10 000 seuraajaa ja Halla-aholla lähes 24 000 seuraajaa Twitterissä. Molemmat kritisoivat voimakkaasti poliisin toimintaa. Tynkkynen muun muassa puhui ”partalapsista”, millä maahanmuuttovastaisissa piireissä viitataan turvapaikanhakijoihin, ja julkaisi väittämiensä vakuudeksi kuvia epäillyistä.

”Poliisi, ensi kerralla, kun kysytte apua rikollisten jäljittämisessä, voisitteko kertoa myös tuntomerkkejä, taustasta riippumatta?” Tynkkynen vaati Twitterissä.

”Jos tiedotustilaisuuden tarkoitus on ’oikaista huhuja’, miksi epäillyistä ei kerrota yhtään mitään? Samalla tiedottamistyylillä varmistettiin Haagan kunniapuukottajan pakeneminen maasta”, arvosteli puolestaan Halla-aho Twitterissä.

Poliisi vahvisti alkuviikosta, että molemmilla epäillyillä on Ruotsin kansalaisuus, mutta toisella myös Suomen kansalaisuus. Somessa levinneiden kommenttien perusteella moni ehkä yllättyi tiedosta.

LUE MYÖS: Analyysi: Jussi Halla-aho epäilee poliisia, edessä siintää iso taistelu Arkadianmäellä

Jotkut poliitikot kiinnittivät tilanteeseen huomiota jo viime viikonloppuna. Esimerkiksi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kommentoi asiaa sunnuntaina Twitterissä.

”On vastenmielistä nähdä, kuinka Suomen poliisia vastaan kylvetään nyt jatkuvasti epäluottamusta poliittisista syistä. He tarvitsevat tukea kamalan tilanteen ratkaisemisessa. Nämä ihmiset osaavat kyllä työnsä – annetaan heille työrauha”, Kari tviittasi.

Myös keskustalainen Eeva Kärkkäinen kiinnitti huomiota perussuomalaisten toimintaan.

”Mielenkiintoista, että perussuomalaiset haluavat rapauttaa (virheellisillä tiedoilla?) luottamusta suomalaiseen poliisiin. Eiköhän Suomen poliisi osaa arvioida, mitä se tiedottaa ja milloin”, valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) erityisavustaja Kärkkäinen tviittasi.

LUE LISÄÄ: ”Blue light sabotage” -ilmiö huolettaa Suomen poliisia – ”Erityisen huolissaan ovat ruotsalaiset virkaveljemme” Poliisijohtajat: Kun asioita ei kerrota julkisuuteen, siihen on yleensä syynsä Nyt poliisijohtajat toteavat blogissaan, että jos poliisi ei kerro esimerkiksi rikoksesta epäillyn tuntomerkkejä julkisuuteen, se perustuu poliisin harkintaan ja sille on syynsä.

”Hyvin usein tietojen julkaisusta voi olla suoranaista haittaa tai vaaraa. Kyseessä voi olla hengen ja terveyden tai rikoksen selvittämisen vaarantuminen, ja tietojen julkaiseminen voisi olla jopa vastoin lakia”, poliisijohtajat huomauttavat.

”Harkinnan julkisuuteen annettavista tiedoista tekee tilannetta johtava poliisi. Ei kukaan ulkopuolinen, eikä millään muulla agendalla. Tämä vastalauseena esimerkiksi Porvoon ampumistapauksen nostamille vihjailuille, jonka tavoitteena on vaikea nähdä muuta kuin vastakkainasettelua yhteiskuntaan ja luottamuksen rapauttamista viranomaisia kohtaan.”

”Tämä vastalauseena esimerkiksi Porvoon ampumistapauksen nostamille vihjailuille, jonka tavoitteena on vaikea nähdä muuta kuin vastakkainasettelua yhteiskuntaan ja luottamuksen rapauttamista viranomaisia kohtaan”

LUE MYÖS: Halla-aho ryöpytti rajusti – Poliisipäällikkö perustelee, miksi tutkinnanjohtaja saa jatkaa

Lisäksi kaksikko nostaa esiin maalittamisen, jolla tarkoitetaan epäasiallista vaikuttamista viranomaisen toimintaan nostamalla esiin yksittäinen virkamies. Maalittamisessa virkamies otetaan yleensä julkisen halventamisen ja häirinnän kohteeksi. Kaksikon mukaan maalittamisella pyritään vastakkainasetteluun ja luottamuksen rapauttamiseen.

”Toiminnan tavoitteena on luoda epäluottamusta poliisia kohtaan, kyseenalaistaa poliisin puolueettomuutta ja aiheuttaa ulkopuolisissa hämmennystä poliisin ja laajemmin koko viranomaistoiminnan uskottavuudesta sekä erityisesti vaikuttaa poliisin päätöksentekoon.”

Kaksikon mukaan virkamiehen on työssään kestettävä tavanomaista arvostelua ja sitä, että tehtyjä virkatoimia alistetaan laillisuusvalvonnalle tai julkiselle arvostelulle. Maalittaminen ei kuitenkaan ole oikeusturvakeino, eikä yhteiskunnan tule sitä kaksikon mukaan sallia.

”Sananvapauteen liittyy myös vastuu. Poliisin henkilöstöön kohdistuvaan maalittamiseen puututaan tarvittaessa käytössä olevin lainsäädännöllisin keinoin, se ei eroa muusta henkisestä ja fyysisestä häirinnästä tai väkivallasta.”

Kaksikko ei mainitse nimeltä esimerkkejä maalittamisesta.

Viime viikkoina julkisuudessa on ollut esillä etenkin Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Pekka Hätönen, joka vastaa poliitikkojen rikosepäilyjen tutkinnasta. Poliisi käynnisti esitutkinnan kolmen kansanedustajan tapauksista, Juha Mäenpään (ps), Päivi Räsäsen (kd) ja Hussein al-Taeen (sd).

LUE MYÖS: Poliisilta päätös: Perussuomalaisten kansanedustajan eduskuntapuheesta esitutkinta

Hätösen vihreästä taustasta nousi kohu, kun perussuomalaiset nostivat sen esiin muun muassa Halla-ahon suulla. Laki ei kiellä poliisilta puoluetoimintaa ja Hätönen on eronnut vihreistä helmikuussa.

LUE LISÄÄ: Jussi Halla-aho: ”Härskiä politikointia” – Perussuomalaiset estäisi kansanedustajan syytesuojan murtamisen

Poliisijohtajakaksikko huomauttaa, että Suomessa on tietoisesti valittu linja, jonka mukaan osa poliisin henkilökunnasta esiintyy virkaprofiililla ja omilla kasvoillaan sosiaalisessa mediassa. Kaksikko toteaa, että ainakin toistaiseksi poliisi myös kantaa virkapuvussaan nimikylttejä.

”Toisinaan he joutuvat poliittisen päättäjien julkisen arvostelun kohteeksi. Poliisia saa ja pitääkin arvostella, mutta henkilökuntaamme ei pidä saattaa tilanteeseen, joka on demokratialle vieras. Poliisia koskevaa kritiikkiä voi esittää useaa virallista reittiä ja poliittisilla päätöksentekijöillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön.”

Vuori ja Heikinheimo toteavat, että Porvoon ampumistapaus on Suomen oloissa poikkeuksellinen tapahtuma ja sen saama julkisuus on ymmärrettävää.

”Se, mikä ei ole poliisin näkökulmasta lainkaan ymmärrettävää, on se, että julkisuuteen vuodetaan tietoja ohi tutkinnanjohtajan. Kyse on loppujen lopuksi siitä, että turvataan rikosten tutkinta nyt ja seuraavalla kerralla. Poliisin teknisten ja taktisten menetelmien lakiin kirjattuun salassapitoon on syynsä. Myös esitutkinnassa saadut kertomukset, tapahtumainkulut ja muut tiedot ovat tutkintavaiheessa salassa pidettäviä tärkeistä syistä.”

LUE LISÄÄ: Ryöpytetty rikoskomisario luuli eronneensa vihreiden luottamustehtävästä – Espoo myöntää: ”Meidän munaus”

Kaksikko painottaa, että tietovuodot eivät kuulu poliisiorganisaatioon ja kyseessä on rikos, johon suhtaudutaan syvällä vakavuudella.

”Myös medialla on vastuunsa. Ei liene kenenkään etu edesauttaa rikollisten onnistumista: 'Jäät kiinni, kun teet näin'. Myös meneillään olevassa operatiivisessa tilanteessa tapahtumapaikalta mediassa julkaistuilla kuvilla voidaan tahtomattaan auttaa rikoksentekijöitä ja vaarantaa pahimmillaan operaation onnistuminen tai jopa poliisien henki.”

Kaksikko toteaa myös saaneensa viime päivinä paljon myönteistä palautetta toiminnastaan.

”Se kannustaa meitä jokaista jaksamaan, ja olemme siitä kiitollisia. Suomessa poliisin on helppo toimia. Ammattia arvostetaan ja meihin luotetaan.”

LUE MYÖS:

Poliisi perussuomalaisten kansanedustajan esitutkinnasta: Äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus

Poliisi: Hussein al-Taeen kirjoitukset yhä selvityksessä, syyteoikeus voimassa – ”Ilmiselvää juutalaisvastaisuutta”

KRP vahvistaa: Toisella myös Suomen kansalaisuus – miehiä epäillään useista murhan yrityksistä

Viritettiinkö poliisille ansa? 2 kiinni epäiltynä Porvoon ammuskelusta

Nyt tuli vahvistus: Porvoon ampumisista epäillyt ovat Ruotsin kansalaisia