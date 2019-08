Poliisylijohtaja: ”Lasten seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen uhka on todellinen – poliisin tietoon tulee vain jäävuoren huippu”

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen varoitti lauantaina verkkorikollisuuden yleistymisestä ja totesi, että verkkorikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Erityisen huolissaan poliisiylijohtaja on lastern houkuttelemisesta netissä.

”Lasten houkutteleminen netissä, niin kutsuttu grooming, on iso huolenaihe ja seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen uhka on todellinen. Poliisin tietoon ilmiöstä tulee vain jäävuoren huippu. Samalla kun on turvattava näiden rikosten tutkinta ja uhrien auttaminen, niin pitää kiinnittää erityistä huomiota rikosten ennalta estämiseen. Lapsista ja nuorista huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia”, hän sanoi puheessaan Poliisin päivän tapahtumassa Haminassa.

Kolehmaisen mukaan viranomaisilta edellytetään yhteistyön lisäksi parempaa yhdessä tekemistä.

”Esimerkiksi harrastustoimintaan liittyvät järjestöt ja yhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kaiken kivijalka on huolehtivat vanhemmat, joiden on tärkeää tietää missä lapset ja nuoret ovat ja kenen kanssa. Urheilukentän ja ostarin lisäksi on syytä tiedostaa myös internetin syöverit.”

Yleisemmin verkkorikollisuus voi Kolehmaisen mukaan näyttäytyä esimerkiksi siten, että tavallisella kansalaisella ei ole pääsyä terveydenhuoltoon, koska kaupungin tietojärjestelmiin on tehty hyökkäys, joka estää osin terveyspalveluiden käytön.

”Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka kaikkien hyvine mahdollisuuksineen valjastetaan varmuudella tulevaisuudessa myös rikollisiin tarkoituksiin. Näitä ei-toivottuja ilmiöitä voimme torjua yhdessä ennakkoon. Tuntemattomilta tahoilta verkon kautta tulleisiin yhteydenottoihin on syytä suhtautua varauksella. Omia henkilötietoja ei myöskään pidä antaa tuntemattomille. Jos epäilet joutuneeksi rikoksen uhriksi verkossa, kannustan aina ilmoittamaan asiasta poliisille.”

Kolehmaisen mukaan lähiympäristön rikosilmiöistä ihmisiä huolestuttavat eniten rattijuopot, ampuma-aseilla tehdyt rikokset, huumeiden käyttö ja myynti, seksuaalirikokset sekä pahoinpitelyt. Näille kaikille on yhteistä se, että ne saattavat aiheuttaa hengen ja terveyden vaaraa ja siten horjuttavat myös turvallisuuden tunnetta.

”Viime viikonloppuna tuo tunne saattoi hyvinkin horjua, kun Porvoossa poliisia ampuneet ja vaaralliset aseistetut epäillyt pakenivat viranomaisia kansan keskellä. Heidät saatiin kuitenkin kiinni alle vuorokaudessa, ja uusilta henkilövahingoilta vältyttiin”, poliisiylijohtaja totesi puheessaan.

