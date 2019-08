Katri Kulmuni ärähtää yritysjohtajien palkoista: ”Vääjäämättä mieleen tulee ahneus”

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) puuttui lauantaina suomalaisten yritysjohtajien palkkoihin. Suurituloisimpien yritysjohtajien ansiot ja eläkeohjelmat eivät Kulmunin mukaan mitenkään vastaa suomalaisten oikeudentajua.

”Ylimmän johdon palkkojen, palkkioiden ja eläke-etuuksien kehitys tuntuu liikkuvan aivan omissa sfääreissään”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Ulostulo liittyy perjantaina paljon kohua herättäneeseen uutiseen, jonka mukaan Postin pääjohtaja Heikki Malinen tienasi viime vuonna 987 764 euroa. Jos summan jakaa 12:lla, Malisen kuukausipalkaksi tulee 82 100 euroa. Postityöntekijän keskipalkka kuukaudessa puolestaan on Oikotien Palkkavertailu-palvelun mukaan noin 2 100 euroa.

”Missään tapauksessa valtionyhtiöiden ei pidä olla tässä kehityksessä suunnannäyttäjiä. Näissä pitäisi muutenkin olla tilannetajua, ajattelisin, että se voisi olla myös muidenkin kuin valtio-omisteisten yritysten omistajien edunmukaista”, Kulmuni kommentoi.

Hän muistuttaa viime kertaisesta työmarkkinaratkaisusta.

”Työn­te­ki­jät hoi­tivat oman leiviskänsä, mutta joh­ta­jien palk­ka­mal­tista ei ollut tietoakaan. Vastaantuloa ylimmän johdon jättiansioissa olisi silloin todella tarvittu, mutta siihen ei viisaus riittänyt. Vääjäämättä mieleen tulee ahneus ja oman erinomaisuuden tunne. ”

Kulmuni huomauttaa, että ilmiö on globaali ja siihen voi myös kansainvälisesti vaikuttaa. Hän kertoo, että lainsäädäntö on muuttumassa koko EU:n alueella siten, että yhtiökokouksen eli pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien on käsiteltävä nykyistä laajemmin yhtiön ylimmän johdon palkkiopolitiikkaa.

”Pidän tätä suuntaa hyvänä, koska yhtiökokouksen kautta ylisuuret palkkio-ohjelmat tulevat nykyistä paremmin julkisen keskustelun kohteeksi. Tämä mahdollistaa myös osakkeenomistajien keskustelun siitä ovatko nämä ylisuuret ohjelmat todella yhtiöidenkään edun mukaisia. Nyt suurimpien yhtiöiden ylimmän johdon palkkio-ohjelmista päättää aivan liian pieni piiri. Käytännössä päätökset tehdään yhtiöiden hallituksissa, jossa yritysjohtajat tuntuvat istuvan ristiin ja rastiin. Maltti ja kohtuus tuntuvat jäävän näinä aikoina aivan liian vähälle arvolle.”

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kommentoi aikaisemmin Demokraatti-lehdelle, että valtion omistaman Postin osingonjakoa ja bonuksia pitäisi mahdollisesti tarkastella.

”Osinkojen tasosta voidaan aina keskustella, ja varmaan tässäkin tapauksessa siitä keskustellaan yhtiön kanssa”, hän sanoi.

