Strategisti: ”Postin pääjohtaja tekee samaa virhettä, minkä vuoksi Fortumin toimitusjohtaja joutui jättämään tehtävänsä”

Yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen erikoistunut strategisti Pasi Sillanpää vertaa Postin pääjohtajan Heikki Malisen palkasta syntynyttä kohua vuoteen 2009, jolloin Mikael Lilius joutui jättämään paikkansa Fortumin johdossa palkkiokohun vuoksi.

”Postin pääjohtaja tekee samaa virhettä, minkä vuoksi Fortumin toimitusjohtaja joutui jättämään tehtävänsä vuonna 2009. Virhe on synnyttää julkisuuteen ylimielinen kuva itsestään”, Sillanpää toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Perjantaina julki tulleiden tietojen mukaan Postin pääjohtaja Heikki Malinen tienasi viime vuonna 987 764 euroa. Jos summan jakaa 12:lla, Malisen kuukausipalkaksi tulee 82 100 euroa. Postityöntekijän keskipalkka kuukaudessa puolestaan on Oikotien Palkkavertailu-palvelun mukaan noin 2 100 euroa.

Kohua on kuumentanut se, että Posti ilmoitti torstaina yli 700 työntekijän työsopimusten siirtyvät Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan halvemman työehtosopimuksen työsopimuksen piiriin.

Pasi Sillanpää huomauttaa, että valtionyhtiössä johdon toimia katsotaan eri tarkkuudella kuin yksityisesti omistetussa yhtiössä.

Kauppalehti yritti tavoitella Malista ja kysyä hänen palkastaan ja palkkioistaan. Hän kieltäytyi vastaamasta. Yksi peruste oli se, että palkkioista päättää yhtiön hallitus.

”Tuo on hyvin perinteinen tapa näyttää keskisormea julkisuudelle, eikä se enää toimi. Jos pääjohtaja on täysin syytön kohtuuttomalta tuntuvaan palkitsemiseen, hänellä ei ole mitään hätää julkisuuden kanssa. Jos taas hänestä itsestäänkin tuntuu, että tämä ei mene ihan oikein, on tilaisuus tuoda asia esiin ja ottaa sillä edes joitakin irtopisteitä”, Sillanpää toteaa.

Hän sanoo, että Postin pääjohtajan palkasta puhuttaessa on hyvä ottaa keskusteluun mukaan muutama ”hyvin ratkaiseva asia”, kuten esimerkiksi se, kuinka paljon Posti on aidosti uudistunut vastaamaan logistiikka-alan kilpailua ja onko se saavuttanut merkittävällä tavalla kilpailijoitaan tai mielummin ohittanut ne.

”Tuoko Posti nyt - tai hyvin pian lähitulevaisuudessa - kansantaloudelle merkittävää kilpailuetua vai onko sen monopoli kansantalouden kehityksen jarru? Onko Postille asetettu riittävän kunnianhimoiset kehittymistavoitteet vai saako johtaja bonuksensa liian helposti”, Sillanpää jatkaa.

Hän kysyy lisäksi, miten voi olla mahdollista, että vuoden 2009 Fortum-kohusta ei opittu riittävästi.

”Valtio-omisteisen yhtiön toimitusjohtaja ei voi piiloutua, kun hänen asemaansa arvioidaan julkisesti.”

”Oikeastaan omistajien ahneutta”

Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Rossi (kesk) linjasi aikaisemmin sunnuntaina Ilta-Sanomille, että valtio-omistajan pitäisi terävöityä Postia koskevassa ohjauksessaan.

”Posti on viimeisen neljän vuoden aikana jakanut valtiolle osinkoa tuollaiset 140 miljoonaa euroa. Ruotsissa valtio on pääomittanut PostNordia vastaavalla summalla. Jos tähän on vielä kytketty bonukset ja tulospalkkiot, se ei ole enää johtajien ahneutta vaan oikeastaan omistajan”, hän sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii Antti Rinteen (sd) hallitusta puuttumaan asiaan.

”Kansalaisten oikeustajuun ei mahdu, että valtionyhtiön johtamisesta maksetaan enemmän kuin valtion johtamisesta. Postin johtajan ansio on moninkertainen pääministerin ja presidentin palkkioihin verrattuna. Rinteen hallituksen on pikaisesti puututtava palkitsemisjärjestelmän vääristymiin”, hän toteaa tiedotteessaan.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) sanoi perjantaina Demokraatti-lehdelle, että valtion omistaman Postin osingonjakoa ja bonuksia pitäisi mahdollisesti tarkastella.

