Yle: Posti ei kiistä 200 €:n kohuväitettä – Luottamusmies: ”Tämä on ennennäkemätöntä”

Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) Pirkanmaan pääluottamusmies Leo Harra pitää törkeänä valtionyhtiö Postin tarjoamia bonuksia niille työntekijöille, jotka rikkovat liiton aloittamaa lakkoa. Harra esitti väitteensä Yleisradiolle, jonka mukaan Posti ei kiistä väitettä.

”Posti on lähtenyt sikamaisesti murtamaan lakkoa. Posti on luvannut bonuksia ja uhkaillut vuokratyövoimaa tuntien vähentämisellä. Esimiehille on luvattu jopa 200 euroa bonuksia”, Harra kertoo Ylelle.

Postista asia käytännössä vahvistetaan.

”Postilla on käytössään Kiitos-palkkiot, joilla palkitaan postilaisia hyvästä työstä. Nämä palkkiot ovat käytössä myös poikkeustilanteissa”, Posti kommentoi viestintänsä kautta.

”Tämä on ennennäkemätöntä. Jos Postilla on nyt varaa tällaiseen palkanmaksuun, miksi ei ole varaa maksaa muillekin”, tyrmistynyt Harra sanoo.

Töissä on nyt esimiehiä ja vuokratyövoimaa.

PAU kertoi sunnuntaina laajentavansa lakkoa, josta oli ilmoittanut aiemmin. Postin käsittelyn ja lajittelun työntekijät aloittivat sunnuntaina illalla runsaan kolmen vuorokauden lakon.

Lakko on vastine Posti-työnantajan yksipuoliselle ilmoitukselle siirtää työt Teollisuusliiton ja Medialiiton neuvottelemaan Jakajien työehtosopimukseen. Siirto aiheuttaa PAU:n mukaan työntekijöille muun muassa 30–50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita työehtoheikennyksiä. Postin mukaan sen on vastattava kilpailevien yritysten halvempien työehtosopimusten paineeseen.

