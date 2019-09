SAK jyrähtää Postin 200 €:n bonuksesta: ”Tällainen rikkurien käyttö on ehdottomasti tuomittavaa”

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK kertoo jäsenliittoineen ”tuomitsevansa yksiselitteisesti Postin tekemän työn halpuutuksen” ja tukevansa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n eilen alkanutta työnseisausta. SAK:n hallitus keskusteli aiheesta tänään tiistaina.

LUE MYÖS: Postin toimitusjohtaja aikoo luopua 2 kk:n palkastaan – ”Tämä on hänen henkilökohtainen päätöksensä”

SAK kertoo myös Postin 200 euron bonuksesta:

”Posti on esimerkiksi haalinut esimiehiä tekemään lakonalaista tuotantotyötä lupaamalla 200 euron kiinteän bonuksen työhön tuleville. Myös vuokratyöntekijöitä on uhkailtu tuntien vähentämisellä tulevaisuudessa, jos he eivät tule töihin”, SAK:n tiedotteessa sanotaan.

”Tällainen rikkurien käyttö ja uhkailu on ehdottomasti tuomittavaa eikä sitä pidä hyväksyä. Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä lakon alaisesta työstä”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

PAU:n pääluottamusmies Leo Harra piti aiemmin tänään törkeänä valtionyhtiö Postin tarjoamia bonuksia niille työntekijöille, jotka rikkovat liiton aloittamaa lakkoa. Posti ei Ylen mukaan ole kiistänyt väitettä 200 euron bonuksista.

”Ensin leikataan työntekijöiden palkkaa ja sitten tarjotaan lisäpalkkaa lakkoa murtaville vuokratyöntekijöille. Henkilöstöpolitiikan pohjanoteeraus Postilta”, kommentoi Jarkko Eloranta asiaa Twitterissä.

LUE LISÄÄ:

Professori älähti Postin pääjohtajan 82100 €:sta: ”Vain idiootin mielestä kyse on kateudesta”

Postin pääjohtaja tienaa 82100 €/kk – Kysyimme, voisiko hän laskea talkoohengessä omaa palkkaansa

Strategisti: ”Postin pääjohtaja tekee samaa virhettä, minkä vuoksi Fortumin toimitusjohtaja joutui jättämään tehtävänsä”

”30 prosentin leikkaus palkkaan” – Shokki-ilmoitus ajoi Postin työntekijöitä välittömään lakkoon