Posti kiistää 100 %:n väitteen lehdenjakajista – ”Noin 60%:n luokkaa”

Valtionyhtiö Postin mukaan sanomalehdenjakajien koko henkilöstö ei ole vaihtunut vuosittain, kuten Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sanoo. Posti kuitenkin toteaa, että vaihtuvuus on ollut korkea ja alueelliset erot ovat suuria.

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoi tänään Uuden Suomen haastattelussa, että sanomalehdenjakajien vaihtuvuus on ollut sata prosenttia vuodessa sen jälkeen, kun jakajat vuonna 2017 siirrettiin halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Postin ja PAU:n nyt käynnissä oleva palkkakiista liittyy siihen, että Posti on siirtämässä 700 lajittelutyöntekijää tämän saman, jakajia jo koskevan työehtosopimuksen piiriin. PAU vastustaa siirrosta seuraavaa ansiotason laskua.

”Periaatteessa se koko henkilöstö vaihtuu kerran vuoteen, kun ei siellä kukaan halua olla”, Nieminen sanoi jakajien tilanteesta. LUE LISÄÄ: PAU: Posti halpuutti jo 2700 lehdenjakajan palkat – ”Koko henkilöstö vaihtuu kerran vuoteen, ei siellä kukaan halua olla”

Postista lausutaan nyt Uudelle Suomelle, että vaihtuvuus on noin 60 prosenttia.

”Vuonna 2017 varhaisjakajien vaihtuvuus oli korkea, mutta tilanne on tasaantunut. Varhaisjakelun vaihtuvuudessa on suuria alueellisia eroja, mutta yleisellä tasolla vaihtuvuus on ollut noin 60 %:n luokkaa, ei missään nimessä 100%. Yleisesti työvoiman liikkuvuus pääkaupunkiseudulla on palvelualalla voimakasta, eikä Posti ole tässä poikkeus”, Postista kerrotaan.

PAU pysäytti postin käsittely- ja lajittelutoiminnot eilen illalla. Työtaistelu jatkuu 4.9. asti.