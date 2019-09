Katri Kulmuni varoittaa Ruotsin keskustan kohtalosta: ”Edessämme voi olla lopullinen kuihtuminen”

”Ymmärtävätköhän kaikki keskustalaiset, ettei Keskusta ole automaattisesti suuri puolue.” Tätä pohtii keskustan puheenjohtajaehdokas Katri Kulmuni tiistaina julkaisemassaan pamfletissa, jossa hän esittää näkemyksensä keskustan tulevaisuudesta.

Kulmuni ei kiertele puolueen nykytilanteen kurjuutta: takana on neljät hävityt vaalit ja ”eduskuntavaaleissa saimme koko sotien jälkeisen ajan huonoimman vaalituloksemme”.

Hän kantaa huolta siitä, onko vaalitappiot otettu riittävän vakavasti puolueen sisällä. Kulmuni muistuttaa Ruotsin keskustan kohtalosta.

”Täytyisi ymmärtää, että edessämme voi olla lopullinen kuihtuminen pieneksi apupuolueeksi. Ruotsin Keskustapuolue oli sekin aikanaan pääministeripuolue n. 25 prosentin kannatuksella, mutta viime vuosikymmenet sen kannatus on liikkunut viiden ja kahdeksan prosentin välillä. Hallitukseen se on päässyt vain liittoutumalla osaksi porvariblokkia”, Kulmuni kirjoittaa.

”Vaikka Ruotsin Keskustapuolue onkin pitänyt muun muassa pienyrittäjyyttä ja koko Ruotsin asuttuna pitämistä hienosti esillä, niin sen kehitys on meille varoittava esimerkki. Loistava menneisyys ei takaa hyvää tulevaisuutta.”

Kulmunin mukaan uudesta puheenjohtajasta on turha odottaa ihmeidentekijää, joka välittömästi palauttaa puolueen suuruuden. Hän kuitenkin painottaa pamfletissaan vahvasti etenkin aluepolitiikkaa, josta puolue on hänen mukaansa jossain määrin irtautunut – virheellisesti.

”Valitettavasti aluepolitiikasta arkaillaan Keskustassakin nykyään jonkun verran puhua, koska pelätään sen heikentävän kannatustamme esim. Helsingissä. Tilanne on kyllä niin katastrofaalinen, ettei se oikeastaan voi enää juuri edes heikentyä. Viime eduskuntavaaleissa Keskusta menetti Helsingistä ainoan kansanedustajansa ja valtuustossakin on vain kaksi keskustalaista valtuutettua, kun valtuutettujen kokonaismäärä on 85”, Kulmuni kirjoittaa.

”Erityisesti Keskustan nuorisokannatuksen järkyttävä romahdus vaatii meiltä toimenpiteitä ja rohkeaakin uudistamista – tietysti alkiolaisen aatteen ja Keskusta-arvojen pohjalta”, hän kirjoittaa toisaalla pamfletissa.

