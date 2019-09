Monivuotiseen tutkimukseen perustuva professori Anu Kantolan ja akatemiatutkija Hanna Kuuselan kirja ”Huipputuloiset – Suomen rikkain promille” julkaistaan huomenna.

Etukäteisjulkisuuden määrästä huomaa, että aihe on uraauurtava, kirjoittaa Vuokraturvan ja Myyntiturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan.

"Kuvittelemme ehkä tietävämme, mitä vaurain promille ajattelee, mutta tiedämmekö sittenkään. Tämän kysymyksen äärelle nyt jouduin, vaikka olen tehnyt kyseisen ryhmän kanssa töitä yli 20 vuotta ja itsekin siihen kuulun", hän kirjoittaa.

Nimettömänä vastaaminen paljastaa, kuinka harva ajattelee, että oman menestyksen takana on ahkeruuden ja kyvykkyyden lisäksi myös onnekkuutta. Toiselle, aivan yhtä ahkeralle ja kyvykkäälle, on pelkästä kohtalon oikusta saattanut käydä aivan toisin. Kuten olisi voinut käydä itsellekin.

"Elämä on kaikkea muuta kuin absoluuttisen reilua. Ja erityisen tärkeää on muistaa se silloin, kun omaan käteen on osunut voittoarpa. Se antaa kyllä aihetta kiitollisuuteen, mutta ei ylimielisyyteen", Metsola kirjoittaa.

"Eniten itseäni yllätti, ettei hyväntekeväisyys noussut tutkimuksessa lainkaan aiheena esiin. Tarkistin havainnon professori Kantolalta, ja hän vahvisti sen oikeaksi. Jostakin syystä aineistossa ei puhuttu hyväntekeväisyydestä. Se oli minulle yllätys ja järkytys."

Metsolan mukaan hyväntekeväisyydellä ei ymmärrettävästi haluta elämöidä.

"Mutta koska tutkimukseen osallistuttiin anonyymisti, selitys tuskin siitäkään löytyy."

Metsolan mukaan hyväntekeväisyys kuuluu hyväosaisuuteen.

"Olen kuvitellut, että tämän ymmärtäminen alkaa olla globaalia valtavirtaa. Olen kuvitellut vauraimpien ihmisten enemmistön tekevän oma-aloitteista hyväntekeväisyyttä. Tässä suhteessa tutkimus kaatoi kylmää vettä niskaan."

"Koko elämän tarkoitus on tehdä hyvää muille", Metsola tiivistää.

