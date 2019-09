Antti Rinne: ”Johtajien palkkakehitys Postissa on järkyttävää”

Pääministeri Antti Rinne (sd) ottaa kantaa valtionyhtiö Postin tilanteeseen Facebook-päivityksessään.

Julkista keskustelua on herättänyt Postin toimitusjohtajan kova palkka samaan aikaan, kun Postin työntekijöitä ollaan siirtämässä "halvemman" työehtosopimuksen piiriin.

”Johtajien palkkakehitys Postissa on ollut viime vuosina järkyttävää. Etenkin kun otetaan huomioon, että työpaikkoja on vähennetty jatkuvasti ja työntekijöiden palkkoja on kaavailtu pienennettävän 30 prosentilla”, Rinne kirjoittaa.

Julkisuudessa on ollut esillä, että Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen ansiot ovat nousseet kuutena vuotena peräkkäin. Malinen tienasi viime vuonna yhteensä 987 764 euroa. Malisen vuosittainen kiinteä kokonaispalkka oli viime vuonna 610 924 euroa. Lisäksi hän sai viime vuonna bonusta vajaat 83 000 euroa sekä kannustimia vajaat 300 000 euroa.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd linjasi tänään, että kritiikki Postin johdon palkitsemisesta on perusteltua. "Olen edellyttänyt, että Postin hallitus tekee syyskuun aikana uuden linjauksen, minkälaisia palkkioita Postin johdolla tulevaisuudessa tulee olemaan", Paatero sanoi infossaan tiistaina.

Rinne sanoo olevansa tyytyväinen Paateron tämänpäiväisiin linjauksiin.

LUE MYÖS: Antti Rinne Ylellä: Postin työntekijöistä sote-apulaisia? – ”Kurkataan ikkunasta, onko kaikki hyvin”

