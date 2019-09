Ministeriltä suora ukaasi Postin hallitukselle – Pääjohtajan 987 764 € ja johdon jättibonukset syyniin

Postin henkilöstövaliokunta on valmistellut palkitsemista koskevat esitykset yhtiön hallitukselle. Jäsenten tehtävä on varmistaa, ­että palkitsemisjärjestelmä on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen.

Hallituksen jäsenistä Markku ­Pohjola, Suvi-Anne Siimes ja ­Anna Martinkari ovat henkilöstövaliokunnan jäseniä.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta.