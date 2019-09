Kokoomuspomo ihmettelee Ylellä: Miten Postin johtajan palkkio voi nousta näin paljon, kun Postin ongelmat ovat ratkaisematta?

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kummastelee Postin toimitusjohtajan ansioiden huomattavaa nousua tilanteessa, jossa valtionyhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeitä ratkaisuja ei ole kyetty tekemään.

Mykkänen toi ihmetyksensä esiin Yleisradion Ykkösaamu-ohjelmassa keskiviikkona.

”Tässä herättää kyllä ihmetystä se, että näinkin paljon Postin johdon palkkiot ovat viime vuosina nousseet – siis noin puolella tai ylikin siitä mitä ne olivat muutama vuosi sitten – kun kuitenkin Postin tilanne on vielä ikään kuin ratkaisematta. Sellaista suurta strategista ratkaisua johto ei ole pystynyt tarjoamaan”, Mykkänen sanoi ohjelmassa.

Iltalehti kertoi aiemmin, että Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen ansiot ovat nousseet jo kuutena vuotena peräkkäin ja vuodesta 2013 kasvua on kertonut peräti 110 prosenttia. Kun hänen ansionsa vuonna 2013 olivat 471 000 euroa, olivat ne vuonna 2018 jo noin 987 000 euroa.

Mykkänen huomautti, että valtionyhtiön tilanne on toki vaikea. Kuten omistajaohjausministeri Sirpa Paatero toi tiistaina esiin, jaettavan postin määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Postin toiminnasta 96 prosenttia tapahtuu nykyisin kilpailun alaisena markkinoilla, ja yleispalveluvelvoitteen piirissä on vain neljä prosenttia Postin ”volyymista”.

Postin mukaan se pyrkii työehtosopimusten kustannuksissa samalle viivalle kilpailijoiden kanssa. Valtionyhtiössä tehdäänkin nykyisin samoja tehtäviä ainakin kahdella eri työehtosopimuksella.

Ministeri Paatero otti tiistaina ohjat valtio-omistajan käsiin ja ilmoitti, että 700 työntekijän siirto halvemman työehtosopimuksen piiriin keskeytetään ja Postin johdon palkkiotaso pohditaan uusiksi.

Oppositiossakin Paateron toimia pidetään perusteltuina.

”Minusta on hyvä, että Paatero otti sekä aikalisän tähän työehtosopimuskiistaan että katsoo tarkemmin palkitsemiskysymyksen. Valtion tulee olla hyvin vaativa johtajasopimuksia tehdessään”, Mykkänen sanoo.

”Valtioneuvostohan voi periaatepäätöksellä ohjata palkitsemista valtion yksin omistamissa yhtiöissä erityisesti. Nyt sitten katsomme, tuleeko sieltä myös mietitty ja kaikkia yhtiöitä koskeva periaatepäätös, joka näyttäisi suuntaa. Tämä on ihan myönteinen asia.”

Kirjeiden jakelun vähentyminen on Postille vaikea paikka, joka ”koko ajan vetää [yhtiötä] syvemmälle taloudellisesti”, Mykkänen katsoo. Posti ei voi kilpailla samoilla alueilla sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden työehtosopimukset ovat edullisempia, hän toteaa. Yksi ratkaisu on yleispalvelujakelun rahoittaminen valtion budjetista erikseen, Mykkänen hahmottelee.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo, että Postin johdolta ”tarvitaan uusia otteita” – mutta jotain muuta kuin työntekijöiden palkkojen laskemista.

”Perussuomalaisten on vaikea hyväksyä sitä, että ikään kuin johdon toimesta pyritään ainoastaan laskemaan palkkoja ja pienentämään työnteon kustannuksia, kun Posti on kuitenkin julkinen palvelu, jota Suomessa tarvitaan. Jos saadaan työntekijöiden palkkoja alemmas, niin sitten saadaan yhtiöön lisää kannattavuutta, ja johto voi aina perustella itselleen suurempia palkkoja – kyllä nämä palkat ovat ihan käsittämättömiä”, Tavio sanoo.

