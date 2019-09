Yllätyskäänne: Ex-pääministeri tukeekin Antti Kaikkosta – ”Heräsi halu vaikuttaa”

Keskustan entinen puheenjohtaja ja entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki ilmoittautui keskiviikkona Antti Kaikkosen tukijaksi puolueen puheenjohtajakisassa. Vielä tiistaina Jäätteenmäki oli sanonut Uudelle Suomelle, ettei hän ota julkisesti kantaa Kaikkosen ja Katri Kulmunin väliseen kisaan.

Jäätteenmäen nimi löytyi kuitenkin keskiviikkona julkaistulta uudelta Kaikkosen tukijalistalta, jonka ovat allekirjoittaneet myös Liisa Hyssälä, Marisanna Jarva, Elsi Katainen, Hilkka Kemppi, Eeva Kuuskoski, Mirja Ryynänen ja Anu Vehviläinen.

Jäätteenmäki kertoo, mikä sai hänen mielensä muuttumaan.

”Heräsi tällainen halu vaikuttaa ja oli tällainen sopiva vaikuttajanaisten joukko, jotka halusimme ilmaista kantamme ja tukemme Antille”, Jäätteenmäki sanoo Uudelle Suomelle.

Totesitkin itse, että koolla on vaikuttajanaisten joukko, mutta tuette tällä kertaa miesehdokasta nuoren naisehdokkaan sijaan. Pohditteko asiaa tältä kantilta?

”Kyllä, mutta minulle vaikutti se, että keskusta on tässä tilanteessa niin tasa-arvoinen, että meillä on ollut kaksi naispuheenjohtajaa, meillä on nyt toinen naispuoluesihteeri – meillä on ollut naisia ja miehiä [puoluejohdossa] nyt viime aikoina, niin se ei ole se ratkaiseva asia nyt”, Jäätteenmäki sanoo.

”Jos olisi sellainen tilanne, että olisi pätevä ensimmäinen naisehdokas, niin se olisi toinen tilanne, mutta nyt se ei ole ratkaisevaa. Meillä on nainen puoluesihteerinä niin meillä voi nyt olla mies puheenjohtajana.”

LUE MYÖS: Katri Kulmuni vai Antti Kaikkonen? Näin vastaavat Esko Aho, Anneli Jäätteenmäki, Matti Vanhanen ja muut – ”En ole mukana”

Miksi Kaikkonen?

”Kaikkonen on kokenut, osaava sekä paineenkestävä ja uskon, että hän pärjää tällä kokemuksellaan. Ja tunnen Kaikkosen hyvin. Tuli tunne, että haluan tässä naisporukassa ilmaista kantani.”

Valinta Kaikkosen ja Kulmunin välillä tehdään ensi viikonloppuna Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa. Koska keskustan sääntömääräinen puoluekokous on jo kesällä 2020, on nyt valittava henkilö mahdollisesti vain pätkäpuheenjohtaja.

”Näen, että meillä valitaan ihan normaalisti puheenjohtaja, joka jatkaa siihen saakka kuin luottamusta kestää”, Jäätteenmäki sanoo.

”Lähtökohtaisesti minä näen, että nyt valitaan puheenjohtaja pidemmällä tähtäimellä, ei vain ensi kesäkuuhun saakka.”

Jäätteenmäen mukaan on selvää – jo puolueen sääntöjen pohjalta – että puheenjohtajan asema ja mahdollinen uusi kisa on esillä ensi kesän puoluekokouksessa. Keskustelun mittaluokka riippuu uuden puheenjohtajan suorituksesta siihen mennessä.

Mediassa oli viime viikolla esillä puoluevaikuttajille tehtyjä kyselyitä, joissa Katri Kulmuni nousi ennakkosuosikiksi. Tällä viikolla onkin nähty ensin Annika Saarikon ilmoitus Kaikkosen tukemisesta ja sitten teidän ryhmänne ilmoitus. LUE TARKEMMIN: Alman kysely keskustavaikuttajille: Katri Kulmuni kirkas ennakkosuosikki Juha Sipilän seuraajaksi

Oliko Kaikkosen kannattajien nyt pakko reagoida?

”Sanotaanko näin, että tuli sellainen tarve, että nyt haluan tukea Kaikkosta ja sanoa sen julki. Oma sisäinen halu.”

Jäätteenmäen ja muun ryhmän tiedotteessa todetaan, että keskustalla on kaksi hyvää ehdokasta, joista molemmilla on omat vahvuutensa. Jäätteenmäki sanoo, ettei kannanotto ole ketään vastaan.

”Ei tämä tarkoita sitä, että näkisin, että Kulmuni on epäpätevä. Mutta nyt asetan Kaikkosen edelle.”

Ryhmän tiedotteen mukaan keskustan puheenjohtajan tehtävä on vaativa, painava vastuun paikka.

”Näemme, että nyt vaikeassa tilanteessa puolue tarvitsee kokeneen, keskustelevan puheenjohtajan, jolla on laaja käsitys suomalaisten erilaisista elämänpiireistä”, ryhmä perustelee tukeaan.

”Antti Kaikkonen on koeteltu monenlaisissa tehtävissä ja elämäntilanteissa. Hän on osoittanut pystyvänsä puhuttelemaan erilaisia ihmisiä niin maaseudulla kuin kaupungeissa ja kykenevänsä käymään vuoropuhelua yli puoluerajojen.”

LUE MYÖS:

Antti Kaikkoselle merkittävä tukija – Saarikko: ”Tuen häntä Keskustan puheenjohtajaksi ja päätin sen julkisesti kertoa”

Katri Kulmuni avautuu taksilaista: Keskusta teki taas emämunauksen – Varoittaa nyt punavihreästä leimasta