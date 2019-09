Viron ex-presidentti tuohtui Pekka Haavistolle – ”Miksi? Venäjä on itse syy konflikteihin”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) saa kriittistä palautetta Viron ex-presidentiltä toivottuaan EU:n kiihdyttävän pyrkimyksiään parantaa suhteita Venäjään.

Brittilehti Financial Timesin mukaan Haavisto katsoo, että EU:n on kohennettava suhdettaan Venäjään, jos Euroopan turvallisuutta halutaan parantaa kansainvälisten konfliktien, brexitin ja transatlanttisten jännitteiden uhatessa.

”Miksi? Venäjäkö kumppani? 1. Venäjä itse on syy tai osallinen useisiin kansainvälisiin konflikteihin. 2. Transatlanttiset jännitteet tuskin vaativat Venäjän apua, kun ne itse asiassa ovat osin Venäjän aiheuttamia. 3. Niin on myös brexit. Eli miksi EU:n täytyy ’lisätä pyrkimyksiä’”, kyselee Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves Twitterissä.

Haavisto sanoo FT:ssä, että on hyvin vaikea kuvitella kansainvälisten konfliktien ratkaisemista ilman Venäjää tai Venäjän aktiivista kumppanuutta. Haaviston mukaan Ukrainan hallituksenvaihdos antaa mahdollisuuden edistymiselle kriisissä, joka alkoi Venäjän miehittäessä ja vallatessa Krimin ja eteni EU-maiden Venäjälle asettamiin pakotteisiin.

FT:n mukaan Haaviston kanssa samoilla linjoilla on liikkunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sen sijaan itäisen Euroopan maiden voidaan olettaa vastustavan liikahduksia Venäjän suuntaan.

Haaviston mukaan Ukrainan tuore presidentti Volodymyr Zelenskyi on avannut oven Ukrainan ja Venäjän välisen vihanpidon liennyttämiselle. Zelenskyi ja Venäjän Vladimir Putin ovat sopineet neuvottelevansa Itä-Ukrainan tilanteesta. Venäjä on tukenut alueen separatisteja.

”Kun näemme toivoa, kuten nyt Venäjän ja Ukrainan lähestymisestä tietyissä asioissa, olemme valmiita tukemaan ja auttamaan missä voimme”, Haavisto sanoo FT:lle.

Haaviston mukaan Suomi ei näe mahdollisuuksia purkaa Venäjän pakotteita ennen kuin Itä-Ukrainassa tapahtuu ”todellisia liikkeitä”.

Why? A partner? 1. Russia itself is a cause or a party to multiple cases of int'l conflict 2.Transatlantic tensions hardly require Russian assistance, indeed they are caused in part by Russia. 3. As is Brexit. So why must the EU "intensify efforts"? https://t.co/4f7sLgZ6cH

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019