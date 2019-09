Posti: Lakko haittaa yhä – paketit, kirjeet ja lehdet saattavat tulla 1 päivän viiveellä

Posti purkaa alkuviikon lakoista johtuvia poikkeusjärjestelyjä asteittain loppuviikon aikana.

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakot päättyivät myöhään tiistai-iltana ja Postin mukaan toiminta on normalisoitumassa.

”Olemme iloisia siitä, että olemme poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta saaneet valtaosan lähetyksistä asiakkaille luvatussa ajassa. Teemme kaikkemme, ettei viivettä tulisi eikä siitä aiheutuisi asiakkaillemme harmia. Tämän hetkisen arvion mukaan pieneen määrään paketteja, kirjeitä ja lehtiä saattaa tulla paikallisesti noin vuorokauden viive. Tilanne tarkentuu päivän aikana”, sanoo Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja tiedotteessa.

Poikkeusjärjestelyjen vuoksi osassa lähetyksistä näkyy poikkeavia seurantatietoja, vaikka lähetys kulkee luvatussa aikataulussa.

”Eri tuotteilla on oma, lähettäjäasiakkaan kanssa sovittu palveluaikataulu. Sen puitteissa me lajittelemme, kuljetamme ja jaamme lähetykset vastaanottajille. Esimerkiksi jollakin tuotteella voi olla tietyksi päiväksi sovittu jakelu, toisilla tuotteilla on useamman päivän aikaikkuna eli ne ovat meillä käsiteltävänä ja jakelussa useamman päivän ajan. Poikkeustilanteen vuoksi lähetyksiä voi olla normaalia enemmän jakelutoimipaikoissamme, ja se saattaa aiheuttaa paikallisia ja lyhytaikaisia viiveitä jakelussa joidenkin lähetysten osalta”

Sanomalehtien varhaisjakeluun tai Postin palvelupisteiden toimintaan lakot eivät ole vaikuttaneet. Häiriöt eivät ole koskeneet rahtipalveluja tai varastopalveluja.

