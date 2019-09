Matti Vanhanen varoittaa lataamasta liian suuria odotuksia uudelle puheenjohtajalle – ”Keskustan ongelmat vaativat vastuunkantoa myös puolueen jäseniltä”

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) varoittaa keskustan jäseniä tuudittautumasta uskoon, että uuden puheenjohtajan valinta kääntäisi automaattisesti puolueen surkeat kannatusluvut nousuun. Vanhanen arvioi Kauppalehden ja Uuden Suomen ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa, että keskustan ongelmat ovat puheenjohtajavaalia syvemmällä ja vaativat pohdintaa ja sitoutumista myös puolueen tunnetusti laajalta jäsenkunnalta. Voit katsoa videon tämän jutun lopusta.

Puheenjohtajan henkilöön entinen keskustan puheenjohtaja ja pääministeri Vanhanen ei ota kantaa, kumpikin ehdokas eli Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni on hänen mielestään selvinnyt kampanjasta hyvin.

Juha Sipilänseuraaja keskustan puheenjohtajana valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa lauantaina Kouvolassa.

”Minulla on se käsitys, että moni puoluekokousedustaja pitää kantansa vielä auki ja jää katsomaan sitä tunnelmaa, mikä kokoussalissa on. Se huipentuu ehdokkaiden vaalipuheisiin ja se on hyvin sähköinen tunnelma. Ne kaksi puhetta jäävät soimaan ihmisten korviin”, Vanhanen hehkuttaa.

”Persoonaerot, sukupuoliero, alueelliset erot, ilmaisutavassa olevat erot, kaikki tällainen vaikuttaa siihen valintaan”, Vanhanen arvioi.

Varsinaisia linjaeroja ehdokkailla on hänen mielestään vähän.

Tuleeko kesällä uusintakierros?

Ylimääräinen puoluekokous valitsee keskustan puheenjohtajan vain ensi kesän sääntömääräiseen puoluekokoukseen asti. Vanhanen ei osaa arvioida, käydäänkö Vantaan Tikkurilassa kesäkuussa 2020 puheenjohtajavaali uudelleen ja mahdollisesti eri ehdokkailla.

”En pysty sitä ennakoimaan, sen verran rajua on ajan riento, että politiikassa voi tapahtua mitä hyvänsä”, Vanhanen pohtii.

”Nyt valittavalla puheenjohtajalla on kuitenkin täysi mandaatti ja yleensä leikkiä ei ole ihan heti jätetty kesken”, Vanhanen muistuttaa.

”Sitten kun on vaali pidetty, niin sitten on pulinat pois ja yleensä valittua puheenjohtajaa on tuettu. Näin uskon, että nytkin tapahtuu.”

Puhemies aikoo osallistua keskusteluun etenkin talouspolitiikasta

Jokainen eduskunnan puhemies on voinut varsin vapaasti muokata oman linjansa ja osallistua poliittiseen keskusteluun haluamallaan tavalla. Johannes Virolainen (kesk) ja Paavo Lipponen(sd) toimivat puhemiehinä ollessaan samanaikaisesti myös puolueidensa puheenjohtajina. Toisaalta esimerkiksi Maria Lohela (aluksi ps, sittemmin sin) pyrki välttämään osallistumista päivänpolitiikkaan. Matti Vanhanen aikoo osallistua varsinkin keskusteluun talouspolitiikasta – mutta vain eduskunnan ulkopuolella. Vanhanen aikoo rohkaista hallitusta siihen, että päätöksiä pitää tehdä aina ajassa.

”Se tapahtuu aina pikkuisen sumussa. Ei pidä pelätä sitä, osuvatko ne päätökset aina oikeaan, koska sitä ei voi kukaan tietää etukäteen”, Vanhanen pohtii.

Esimerkkinä Vanhanen mainitsee jälkimmäiselle pääministerikaudelleen osuneen finanssikriisin, jolloin hallitus pyrki olemaan syventämättä lamaa omilla ratkaisuillaan.

”Saattaa olla, että pystyimme lieventämään laman vaikutuksia verrattuna 1990-luvun alkuun niin, ettei jättityöttömyyttä syntynyt. Mutta kriisi tietysti kesti pidempään kuin oli odotettu”, Vanhanen muistelee.

Pääministeri Antti Rinteen(sd) hallituksen Vanhanen toivoo osuvan elvytystoimiensa ajoituksessa oikeaan.

”Saattaa olla, että alkuvaiheen etupainotteiset määrärahat osuvat suhdanteiden kannalta oikeaan aikaan vähän kuin sattumankauppaakin”, Vanhanen pohtii.

”Päätöksentekijät eivät sitä voi tietää, kun näitä päätöksiä tehdään, mutta siitä huolimatta ei voi jättää päättämättä. Jos hyvin käy, nämä etupainotteiset päätökset elvyttävät, mutta historia voi kääntyä toisinkin päin.”

Hallituksen yksittäisiin säästö- tai menopäätöksiin Vanhanen ei aio ottaa kantaa millään lailla.

Sydänleikkaus vie sairauslomalle, mutta ensin Ruotsiin tapaamaan kuningasta

Vanhasta odottaa ensi viikon torstaina aiemman syöpäleikkauksen tieltä siirtynyt sydänoperaatio, joka vie hänet arviolta lokakuun loppupuolelle kestävälle sairauslomalle. Tämänhetkistä vointiaan puhemies kehuu hyväksi, syöpäleikkauksesta toipuminen on sujunut hyvin.

”Lokakuun loppupuoliskolle olen joitakin varovaisia kalenterimerkintöjä antanut tehdä, peruutusvarauksella”, Vanhanen kertoo.

Eduskunnassa Vanhasta sijaistavat molemmat varapuhemiehet, jotka tietysti joutuvat varsinaisen puhemiehen poissaolon ajan urakoimaan tavallista enemmän.

”Siihen osuu ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu, joten varapuhemiehet eivät oikein saisi nyt sairastua flunssaan”, Vanhanen huolehtii.

Ennen sydänleikkaustaan, heti alkavan viikon maanantaina Vanhanen matkustaa vielä eduskunnan puhemiehen perinteiseen ensimmäiseen ulkomaan matkakohteeseen eli Ruotsiin.

”Olisin ilman näitä leikkauksia mennyt Ruotsiin jo varmaan kesäkuussa ja sen jälkeen on kummassakin maassa ollut istuntotauko”, Vanhanen valottaa.

Ruotsissa ohjelmaan kuuluu muun muassa valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin ja kuningas Kaarle XVI Kustaan tapaamiset. Pääministeri Stefan Löfveninkalenteriin tapaaminen ei tällä kertaa mahtunut.

”Teen näitä matkoja noin kerran kuussa, lähinnä siksi, että kansainväliset asiat kiinnostavat ja matkat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluihin kollegoiden kanssa”, Vanhanen perustelee.