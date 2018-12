Elokuvasta revennyt riita poiki tutkimuksen: ”Tulevat sukupolvet lukevat ihmeissään, kuinka Die Hardia joskus ei pidetty jouluelokuvana”

Vuonna 1986 julkaistu Die Hard poiki kymmenittäin jäljittelijöitä ja nosti Bruce Willisin toimintatähdeksi. Jymymenestys saa edelleen ruutuaikaa etenkin jouluisin, sillä rymistely sijoittuu nimenomaan jouluaattoon.

Tekeekö elokuvan ajankohta Die Hardista jouluelokuvan, kysyy Tivi.

Tästä on taitettu peistä jo vuosia, mutta kiista päättyy tuoreeseen tutkimukseen, kun Film Data and Education -blogia pyörittävä, kirjoittajana, tuottajana ja juonikonsulttina toimiva Stephen Follows päätti ratkaista riidan kertaheitolla.

Follows aloittaa Die Hard -elokuvan synopsiksella. Follows huomauttaa, että elokuvien tekeminen on hyvin kollaboratiivinen taiteen muoto, jossa ei ole vain yhtä luojaa, ja että ihmisten määritelmä elokuva-termistäkään ei ole itsestään selvä. Tämän vuoksi elokuva-ekspertti jatkaa jouluelokuvan konseptin määrittelemiseen, jotta kaikki tietävät millä määreillä Die Hardia punnitaan.

Sama subjektiivisuus kaikuu koko tutkimuksen läpi. Vaikka Follows suhtautuukin pieteetillä tutkimukseensa, hän ei itsekään edes yritä olla objektiivinen, saati vakavamielinen. Follows muun muassa kutsuu Die Hardin julkaisuvuotta termillä ”Herramme John McClanen vuosi”.

Followsin ammattimaisuus kuitenkin kaikuu kaikkialla. Follows perkaa Die Hardin käsikirjoituksen avainsanojen etsimiseksi, laskee elokuvan joululaulut, punnitsee tekijöiden aikeita ja arvioi visuaalisia viitteitä jouluun.

Follows myös tarkastelee Die Hardin kaupallista puolta, kuten sen julkaisuajankohtaa, kulttuurimerkitystä ja tyypillistä katseluaikaa. Tulokset jaotellaan rautaisen analyyttisesti, ja verrataan muihin viimeisen 30 vuoden aikana julkaistuihin Hollywood-elokuviin.

Joululaulujen määrän perusteella Die Hard on jouluisampi kuin 99,2 prosenttia kaikista 30 vuoden aikana julkaistuista Hollywood-elokuvista.

Kesäisen julkaisuajankohdan sekä julisteen toimintaelokuville tyypillisten ominaisuuksien pohjalta elokuvastudio 20th Century Fox ei pitänyt Die Hardia jouluelokuvana.

Die Hardin kulttuurivaikutuksia punnittiin elokuvapalvelu IMDB:n avulla. IMDB:ssä on 2007 julkista jouluelokuvalistausta. Näiden pohjalta kerättiin 1320 jouluelokuvan lista. Die Hard on tällä asteikolla sijalla 22, eli hyvin jouluinen elokuva.

Die Hardin katselukerroista 24 prosenttia sijoittuu joulukuuhun. Die Hardia googlataan selkeinä piikkeinä joka joulu, ja mikä tärkeintä, piikkien koko kasvaa joka vuosi.

Tältä pohjalta Stephen Follows, kirjoittaja, tuottaja ja juonikonsultti, on valmis vastaamaan näennäisen helppoon mutta lopulta monimutkaiseen kysymykseen: onko Die Hard jouluelokuva?

”Pidit siitä tai et, Die Hardin ja joulun rajapinta kasvaa ripeästi, ja tulevina vuosina sen jouluisuutta ei voi enää kyseenalaistaa”, Follows kiteyttää.

”Tulevat sukupolvet lukevat ihmeissään, kuinka Die Hardia joskus ei pidetty jouluelokuvana, ja artikkeleita kuten tämä, jonka juuri luit, pidetään ainoastaan massiivisena ajanhaaskuuna”, Follows antaa lopullisen lausuntonsa.