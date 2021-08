Auto on LVI-yrittäjän tärkein työkalu – leasing vapauttaa pääomia muuhun käyttöön

Kirjoittaja Autotalli.com

Putkialan yrittäjän pitää liikkua jatkuvasti työkohteesta toiseen. Toiminnan kivijalka on luotettava auto, jossa kulkevat myös työkalut ja tarvikkeet.

Lounasravintolan pihaan Hämeenlinnassa kurvaa valkoinen Ford Transit, josta nousee autoonsa tyytyväinen mies. Teemu Grönbergin Hanafix Oy on yhden miehen putkimiespalvelu, joka operoi Hämeenlinnan lisäksi Janakkalan, Riihimäen ja Hattulan alueella. ”Asiakkaista puolet on yrityksiä, toinen puoli yksityisasiakkaita. Eniten teen kodin lvi-töitä ja huoltoja, mutta myös uudisrakennukset ja työnjohtopalvelut onnistuvat”, kertoo pienyrittäjä itse.

Grönbergillä on pitkä kokemus alalta, mutta omaa yritystä hän on pyörittänyt vuoden 2021 alusta. Alusta asti oli selvää, että yrityksen autotarpeet hoidetaan yritysleasingilla. Luotettava auto on toiminnan pyörittämisen elinehto. ”Auto on työkaluista tärkein, koska ilman sitä ei työmaille pääse”, Grönberg sanoo. ”Tuoreella yrittäjällä on alussa paljon investointeja tarvikkeisiin ja työkaluihin sekä opeteltavaa taloushallinnon puolella. Siksi halusin auton huolettomasti ja helposti kiinteällä kuukausihinnalla, ja päädyin huoltoleasingiin.”

Hän ei myöskään halunnut tyhjentää yrityksen kassaa heti alkuvaiheessa autohankintoihin. ”Osto ei ollut vaihtoehto. Myös aiemmissa työpaikoissani on käytetty liisattuja autoja, joten tiesin sitäkin kautta leasingin hyväksi vaihtoehdoksi.”

Leasingin kilpailutus Autotalli.comin kautta

Grönberg aloitti leasing-vaihtoehtojen etsimisen Autotalli.comin kilpailutuksen kautta. ”Minulla oli kokemuksen kautta aika tarkka visio, millainen on hyvä lvi-huoltoauto. Sen pitää olla iso ja korkea koska työkaluja ja tavaraa riittää ja tarvikkeille pitää olla hyllyjä. Pitkienkin putkien on mahduttava tavaratilaan.” Grönberg halusi autoon myös automaattivaihteiston sekä riittävästi tehoa, koska säännöllisesti on tarve vetää henkilönostinta sekä käydä tukussa hankkimassa paljon tarvikkeita.

Leasing-kumppaniksi valikoitui Järvileasing. ”Heillä oli hyvä henkilökohtainen palvelu ja kaikki hoitui mutkattomasti yhden yhteyshenkilön kautta. Minulta myös kysyttiin selkeästi, millaisen auton tarvitsen, eikä tyrkytetty vaihtoehtoja, jotka eivät minulle toimisi.” Prosessi eteni, leasingille laskettiin kuukausierä. ”Alussa, kun firma oli tuore eikä liikevaihtoa ja asiakkaita vielä ollut kovin paljoa, kävimme läpi liiketoimintasuunnitelmia. Vakuutin kuitenkin heidät, että kaikki sujuu ja maksukykyä löytyy”, Grönberg hymyilee.

Uuden auton huolettomuus miellyttää

Grönberg otti auton täydellä huoltoleasingilla, eli pakettiin kuuluvat niin määräaikaishuollot, auton normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset kuin renkaat. Huollosta on tehty palvelusopimus Nelipyörän kanssa. Lopulta auto tuotiin kotipihaan saakka. ”Senkin jälkeen kaikki on hoitunut hyvin. Kun hukkasin polttoainekortin, uuden saaminenkin meni sutjakasti”, Grönberg nauraa.

Auto on Hanafixin ajoissa päivittäin, ja korvaamattoman työkalun mittariin on kertynyt puolessa vuodessa 15 000 kilometriä. Vuosittaiseksi kilometrimääräksi on arvioitu 30 000 ja leasing-sopimus on tehty neljälle vuodelle. ”Olen ollut ratkaisuun tosi tyytyväinen. Saan ajaa uudella autolla, jossa on takuut voimassa. Minkäänlaisia murheita ei ole ollut, ja joka päivä työajot ovat hoituneet. Auton toimivuus on tässä hommassa oleellista.”

Kilpailuta yrityksesi tarpeisiin sopiva leasingauto Autotalli.comissa

Teksti ja kuva: Sami Turunen

Jaa artikkeli: