Mikä on käytetyn ja upouuden premium-katumaasturin hintaero – oikeasti noin 300 €/kk

Kirjoittaja Autotalli.com Kuvat Teemu Granström

Todellisten kuukausikustannusten vertailu paljastaa, että uusi iso laatuauto voi olla yllättävän monen ulottuvilla.

Autoihin satsaava suomalainen valitsee yhä useammin katumaasturin. Muhkeaa mukavuutta, tilaa ja käytettävyyttä riittää. Käytettynä, ja ulkomailta tuotuna, näitä yleensä saksalaisia tai ruotsalaisia unelma-autoja on saa houkuttelevilla 10 000–30 000 euron hintalapuilla. Uusien autojen jopa 100 000 euroa lähentelevät hinnat tuntuvat vaativan niin kovaa tulotasoa, ettei monelle tällaisen auton hankinta tulisi mieleenkään. Mutta onko näin todella?

Yksityisleasing on huoleton ja ennakoitava ratkaisu

Uuden auton arvoa ei tarvitse maksaa kokonaan, jotta sellaisella pääsee ajamaan. Edes luksusautoon ei tarvitse säästöjä tai käsirahaa. Yksityisleasing tuo uuden katumaasturin keskituloisen ulottuville, sillä autosta ei tarvitse maksaa, vaan ainoastaan sen käytöstä.

Palvelukokonaisuus riippuu sopimuksesta. Siihen voivat sisältyä esimerkiksi renkaiden vaihdot ja säilytykset, toinen auto huollon ajaksi tai mahdolliset korjaukset myös tehdastakuun päätyttyä. Huoleton auto ilman riskejä tai yllättäviä kuluja tuo mielenrauhaa. Kiinteän kuukausihinnan leasingautoja ja hintoja on helpointa vertailla kilpailuttamalla yksityisleasing Autotalli.comissa.

Yksityisleasingissa palveluntarjoaja kantaa riskin arvonalenemasta asiakkaan puolesta, kun taas omistusautossa riski lankeaa omistajalle. Autoa ostaessa hintasumman häviää kerran ja myydessä saa jotain takaisin. Osamaksussa taas maksetaan käsirahan jälkeen kuukausierää, jonka suuruus ei suoranaisesti liity auton arvon alenemisen tahtiin. Toteutuneen arvon laskun huomaa vasta autoa vaihtaessaan.

Uudenlainen kustannusvertailu – käytetyt autot vs. uudet yksityisleasingit

Autotalli.comin vertailu kertoo uusien ja käytettyjen autojen kokonaiskustannusten todelliset erot. Tiedot on koostettu laajasta datasta. Huolto-, korjaus- ja rengaskulujen tiedot ovat AutoJerryltä ja eri automallien hintakehitystiedot ovat Nettiautolta . Alla olevasta taulukosta näet käytettyjen ja uusien premium-luokan katumaasturien kuukausikustannukset vertailtuina. Autojen kokonaiskustannukset sisältävät muun muassa arvonaleneman, korjaukset, huollot, renkaat, katsastukset, vakuutukset, verot ja polttoaineet. Näiden maksujen lisäksi tulee tapauskohtaisia kuluja pysäköinnistä, puhtaanapidosta ja muista auton käyttäjästä riippuvista asioista. Uusien autojen hinnat on valittu yksityisleasingina eli kiinteän kuukausihinnan ratkaisuina. Käytettyjen autojen kulut on laskettu omistusautolle.

Käytetyllä premium-autolla kuukausikulut lähentelevät 700 euroa

Suomalaisen autokannan keski-iästä 12 vuoden takaa on valittu tämän kokoluokan myydyin auto vuodelta 2009, Volvo XC60. Autoilun kokonaiskustannuksiksi sisältäen arvon alenemisen, huollot, korjaukset, renkaat, katsastukset, vakuutukset, ajoneuvoverot ja polttoaineet tulee 633 €/kk – jos käy hyvä tuuri. Mikäli autossa ilmenee tulevien 12-15 ikävuoden aikana enemmän korjattavaa, huonolla tuurilla laskettu todellinen kustannus on 683 €/kk.

Toisena ikäluokkana esimerkissä on viisivuotias auto. Yleisin uusi auto tässä kokoluokassa oli vuodelta 2016, Volvo XC60. Moottoritekniikka on hypännyt harppauksen eteenpäin. Sen kohdalla hyvän tuurin kokonaiskustannus on 646 €/kk. Tämän ikäisessä autossa ilmenee vähän vähemmän isoja remontteja, joten mahdollinen kulujen vaihteluväli on pienempi. Huonolla tuurilla kokonaiskustannukset ovat 675 €/kk.

Uudella luksusmaasturilla voi ajaa vajaalla tonnilla kuussa

Uusista autoista käytetyille XC60:ille on vertailukumppaneiksi valittu luonnollisesti uusi XC60 sekä BMW X3 ja Mercedes-Benz GLC.

Näitä autoja myydään pitkälti lataushybrideinä. Pieni CO2-päästölukema pitää autoveron ja hinnan kurissa. Se sopii myös näiden autojen monipuoliseen luonteeseen. Pitkät mökki- ja lomamatkat hoituvat helposti bensalla, arkiajot sähköllä.

BMW X3 xDrive 30e A Charged Edition lähtee Autokeskuksen kautta NF Fleetin huoltoleasingina 813 eurolla kuussa. Mukana on tällöin huollot ja sijaisauto, normaalin kulumisen tekniset korjaukset, kahdet renkaat sekä niiden uusiminen, vaihdot ja säilytykset. Lisäksi vakuutuksen, ajoneuvoveron, polttoaineen ja lataussähkön kanssa autoilun kokonaiskuluksi tulee tällä esimerkkilaskelmalla 999 €/kk.

BMW iX3 M Sport Charged on täyssähköinen versio X3:sta. Tässä tapauksessa muodostuu jonkin verran lisähintaa lataushybridiin. Arval huoltoleasingina Autokeskuksen kautta iX3 kustantaa 959 €/kk, mikä sisältää huollot, tekniset korjaukset, kahdet renkaat sekä niiden uusiminen, vaihdot ja säilytykset. Kokonaiskustannukseksi vakuutuksen, ajoneuvoveron ja lataussähkön kanssa tulee 1140 €/kk.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic A Business EQ Power on Veho GO -palvelulla 903 €/kk. Tämä perusversio sisältää kahdet renkaat, huollot ja korjaukset. Runsaat lisäpalvelut saa vajaan kolmen kympin lisähintaan kuukaudessa. Vakuutusten, ajoneuvoveron, polttoaineen ja lataussähkön kanssa kokonaiskustannukseksi tulee 1094 €/kk.

Volvo XC60 T6 Long Range Inscription Edition aut on suosikkimallin uusi pidemmän toimintamatkan lataushybridiversio. Bilia Yksityisleasingilla 825 €/kk mukaan kuuluu huollot ja sijaisauto, tekniset korjaukset, kahdet renkaat sekä niiden vaihdot ja uusimiset. Vakuutukset, ajoneuvovero, polttoaine ja lataussähkö päälle, niin kokonaisuus kustantaa 998 €/kk.

Seuraavan auton hankintatavan valinta on ainakin helpompi, kun tietää todellisen eron kustannuksissa. Se on reilu 300 euroa kuussa vanhan ja upouuden välillä. Onko se liikaa, vai saisiko sille juuri sopivasti kutkuttavaa vastinetta?



Hintatiedot ovat esimerkkejä eivätkä sido mainittuja palveluntarjoajia.

Teksti: Raimo Tengvall