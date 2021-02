Toiveiden mukainen auto helposti leasingillä – näistä syistä Sanna päätyi ladattavaan Mercedekseen

Kirjoittaja Autotalli.com

Kannattaako auto ostaa yritykselle omaksi vai hankkia se yritysleasingin kautta? Asianajotoimisto Svahn päätyi vertailun jälkeen huolettomaan leasingiin.

Perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Svahnin perustajaosakas Sanna Svahn oli ajellut kuuden vuoden ajan uskollisesti palvelleella Volvo V60:lla, kun autonvaihto alkoi viime vuoden syksyllä tuntua ajankohtaiselta.

– Volvossa ei ollut mitään vikaa, mutta halusin ensimmäistä kertaa elämässäni päästä valitsemaan auton varusteita myöten täysin itseni näköiseksi, autoihin intohimoisesti suhtautuva Svahn kertoo.

Siinä missä juridiikan alaa pidetään monesti konservatiivisena ja vanhoillisenakin, ei autokauppa näyttänyt sen modernimpia kasvojaan Svahnille. Asiakaskokemus jätti paljon toivomisen varaa.

– Välillä vanhoja tapoja olisi hyvä vähän ravistella, asianajajaliiton sääntelytyöryhmässäkin vaikuttava Svahn toteaa.

Valinnan vaikeus

Autonvaihto osoittautui hankalammaksi, mitä Svahn olisi osannut aavistaa. Ensinnäkin vertailu omistusauton ja leasingin välillä ei antanut helppoja vastauksia siitä, kumpi tapa hankkia auto olisi lopulta kannattavampi. Svahn haki tietoa verkosta esimerkiksi Autotalli.comin yritysleasing-osion kautta, kirjanpitäjältään, ystäviltään sekä soittamalla Veronmaksajain Keskusliiton neuvontaan.

Lopulta valinta osui kuitenkin huoltoleasingiin nimenomaan huolettomuuden ja helppouden vuoksi. Svahn hankki pistokkeesta ladattavan Mercedes-Benz GLC Coupén NF Fleet -leasingpalvelun kautta. Koeajo ja paperityöt hoituivat Veholla.

Svahnin yritys maksaa autosta kiinteää kuukausihintaa kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen auto palautetaan autoliikkeelle. Koska kyseessä on Svahnin työsuhdeauto, hän maksaa lisäksi omassa verotuksessaan autosta vapaata autoetua.

NF Fleetin huoltoleasing-palveluun kuuluu varsinaisen auton lisäksi esimerkiksi määräaikaishuollot, renkaat ja niiden vaihtotyöt, sijaisauto huoltojen ajaksi, tiepalvelu sekä katsastukset. Lisäksi Svahn valitsi autoonsa täysvakuutuksen, joka laskutetaan samalla kuukausittaisella laskulla. Kokonaisuudessaan yritys maksaa autosta noin 900 euron kuukausihintaa.

Neljäs kerta toden sanoi

Alun perin Mercedes-Benz GLC Coupé ei ollut Svahnin autolistalla lainkaan, vaan haaveissa olivat täysin toiset automerkit ja mallit. Ensisijaisesti Svahn olisi halunnut täyssähköauton, mutta ensimmäisenä listalla olleen automerkin kohdalla jo pelkän koeajon järjestäminen osoittautui ylitsepääsemättömän vaikeaksi.

Toisen automerkin kohdalla täyssähköauton lainaaminen onnistui viikonlopun yli, mutta auton todellinen toimintamatka osoittautui ilmoitettuun arvoon nähden suureksi pettymykseksi, minkä lisäksi palvelu autoliikkeessä oli nuivaa.

Kolmannen merkin liikkeessä asiakaskokemus oli erinomainen, mutta valitettavasti haluttua automallia ei ollut tarjolla edes ladattavana hybridinä.

– Näin tämän GLC Coupén itse asiassa liikenteessä ja rakastuin sen muotoiluun välittömästi. Ajan myös pitkää matkaa, joten ladattava hybridi oli vielä tässä kohtaa hyvä valinta täyssähkön sijaan, Svahn sanoo.

Työmatkat ja pääkaupunkiseudun sisäiset matkat hän ajelee täysin sähköisesti, ja täysin uusi kokemus on ollut myös se, autoon voi ladata ilmaisia kilometrejä esimerkiksi kauppakeskuksissa asioidessa. Myös auton latauksen ja lämmityksen hallinnointi etänä Mercedes Me -puhelinsovelluksen kautta on osoittautunut Svahnin mukaan todella näppäräksi.

– Vaikka olen ehtinyt ajaa leasingautolla vasta kuukauden ajan, tämä vaikuttaa nimenomaan huolettomalta ja helpolta. Autona ladattava GLC Coupé on juuri sitä mitä halusin, ja kyllä se noin 300 heppaa riittää minulle, Svahn naurahtaa.

Kilpailuta yrityksesi tarpeisiin sopiva leasing-auto Autotalli.comissa

Mikä yritysleasing?

Yritysleasing tarkoittaa auton pitkäaikaista vuokraamista, jossa autosta maksetaan kiinteää kuukausihintaa.

Leasingauto on helppo ja riskitön valinta. Kuukausittaiset kustannukset ovat tarkasti tiedossa ja auton arvonalenema on laskettu mukaan auton kuukausihintaan. Tällöin riski auton jälleenmyyntiarvosta on palveluntarjoajalla.

Helppo kirjanpidollisesti. Leasingauto ei myöskään sido pääomaa omistusauton tavoin.

Leasingautoon saat ”tukkualennuksen”. Leasingyhtiöt pystyvät neuvottelemaan suurostajina parhaat mahdolliset edut.

Leasing-autoilu sopii erinomaisesti myös pienille yrityksille.

Lue lisää yritysleasingista Autotalli.comissa

Jaa artikkeli: