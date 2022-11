Yksityisleasing on riskitön tapa autoilla – ”Ei huolta jälleenmyyntiarvosta”

Kirjoittaja Autotalli.com

Hybridi-Mitsubishi kiidättää Tommi Honkosta taloudellisesti töihin ja mökkimatkoille. Nelivetoauto on hankittu huolettomalla yksityisleasingilla.

Hyvinkään vanhan Villatehtaan pihalla seisoo Mitsubishi Outlander PHEV – eli hybridi, jolla osa ajoista sujuu ajoakkuun ladattavan sähkön voimin. Tommi Honkonen on ajanut yksityisleasing-autollaan reilut kaksi vuotta. Syyt leasingin valintaan olivat alusta asti selkeät.

”Tämä on helppo ja luotettava ratkaisu. Yksi tärkeimmistä syistä oli se, että jälleenmyyntiarvosta ei tarvitse huolehtia. Jotkut myös saattavat epäillä sitoutumista ladattaviin autoihin, ja tämä on siihenkin riskitön tapa kokeilla.”

Idea auton liisaamiseen tuli tutulta automyyjältä. Honkonen kysyi tarjouksia eri toimijoilta, ja päätyi Delta-auton yksityisleasing-ratkaisuun. Outlander on liisattu kolmen vuoden sopimuksella, johon kuuluvat määräaikaishuollot sekä kesä- ja talvirenkaat vuokra-ajalle.

Kuukausittainen leasingvuokra on 599 euroa. Sen lisäksi Honkonen maksaa itse auton vakuutukset sekä vuosittaisen ajoneuvoveron. Sopimus on tehty 45 000 kilometrin ajoille.

”Meidän perheellämme on aika maltilliset kilometrit. Asumme lähellä keskustaa, ja työajot viikolla saa ajettua sähköllä. Lomilla ja viikonloppuisin tulee ajettua usein mökille sadan kilometrin päähän.”

Yksityisleasingin valinta helppoa

Autoa valitessa Honkonen painotti perheen tarpeita: tilaa, auton korkeutta ja nelivetoa.

”Tässä on kaikki mitä tarvitsemme. Auto on hyvin varusteltu ja tilaa riittää niin tyttären viululle kuin kaukoputkelle, jolla koko perhe katselee mökillä tähtiä. Harrastan itse myös radio-ohjattavia autoja.”

Ladattava hybridi on osoittautunut myös taloudelliseksi vaihtoehdoksi. Parhaimmillaan sadan kilometrin keskikulutus on jäänyt kolmeen litraan.

”Kesäkeleissä sähköllä pääsee lähes 50 kilometrin päähän Hämeenlinnan. Kylmä ilma tietysti pienentää toimintasädettä sähköllä – samoin kova helle, jos ilmastointia joutuu käyttämään isolla teholla.”

Mitsubishi on Honkosen ensimmäinen yksityisleasing-auto, mutta ei viimeisin. Sopimus tulee kesällä tiensä päähän ja uusi yksityisliisari on jo tilauksessa. Seuraavaksi autoksi ei löytynyt Mitsua, vaan tulossa on Volvon ladattava hybridi.

Uutta autoa etsiessä Honkonen käytti Autotalli.comin kilpailutusta.

”Se toimi hyvin ja sain nopeasti kaksi tarjousta. Ei tarvinnut juosta autoliikkeissä, ja tarvittaessa auto tuodaan vaikka kotiin koeajoa varten.”

Neliveto tarpeen talvessa

Mitsubishi Outlander PHEV on ollut Honkoselle mieluisa ratkaisu.

”Se on toiminut uskomattoman hyvin, ja jos ongelmia tulisikin, kaikki hoidettaisiin suoraan takuun kautta. Tämä on aika riskitön tapa autoilla.”

Varustetaso on myös miellyttänyt. Autossa on varusteita vähintään riittävästi: on mukautuvaa vakionopeudensäädintä sekä peruutustutkat ja -kamerat, jotka tarjoavat kuljettajalle ohjeita ja huomiota.

”Auto piipittää usein, sillä on aina jotain asiaa”, Honkonen nauraa.