Yksityisleasingilla ajat uudella autolla jopa alle 200 eurolla kuussa – tutustu kiinnostavimpiin tarjouksiin

Kirjoittaja Autotalli.com

Yksityisleasing-sopimuksella autoilevan ei tarvitse murehtia yllättävistä kuluista tai auto arvon alenemisesta.

Yksityisleasingin suosio kasvaa suomalaisten keskuudessa. Autotalli.comin tuoreen tutkimuksen mukaan 34 % palvelun käyttäjistä on kiinnostunut hankkimaan seuraavan autonsa yksityisleasing-sopimuksella. Määrä on kasvanut viime vuodesta.

Yksi isoimmista leasingin hyödyistä on se, ettei auton arvon hupenemisesta tarvitse huolehtia. Arvonalenema on erityisesti uusissa autoissa yleensä merkittävin kuluerä. Leasingissa autosta maksetaan sopimuskauden ajan kiinteää kuukausimaksua, ja sopimuksen loputtua auto palautetaan autoliikkeeseen. Sopimuksesta riippuen auto voi olla mahdollista myös lunastaa itselleen. Useilla toimijoilla on tarjolla erilaisia lisäpalveluita, joilla voi sisällyttää vaikkapa huollot auton kuukausimaksuun.

Kokeile huoletta

Leasing tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla esimerkiksi hybridi- tai sähköautoon siirtymistä, sillä autoon sitoudutaan ainoastaan sopimuskauden ajaksi. Keväällä 2022 sähköllä kokonaan tai osittain kulkevien autojen leasing-kilpailutukset ovat kasvaneet Autotallissa merkittävästi polttoaineiden hinnannousun seurauksena. Samaa trendiä noudattelee hatchback-korimallin nousu maasturien ohi ykköseksi.

Varteenotettavimmat diilit

Teimme katsauksen tämän hetken kiinnostavimpiin yksityisleasing -tarjouksiin:

Opel Mokka alk. 307€/kk (4v, 10 000 km/v). Uusi Opel Mokka on Laakkosen Fiksudiilillä heti valmiina toimitukseen. Kompakti pikkumaasturi, joka erottuu muista hintaluokkansa yksityisleasing-vaihtoehdoista tarjoamalla enemmän tilaa matkustajille ja tavaroille.

Renault Clio TCe 90 Zen alk. 245€/kk (1v, 15 000km/v) Autoverkkokaupan uusivuodeksi -sopimuksella auton saa vähintään vuodeksi käyttöön varsin edullisella kuukausimaksulla. Sopimusta on mahdollista pidentää jopa 5 vuoteen.

Nissan Leaf N-Connecta, alk. 385€/kk (4v, 10 000km/v). Laakkosen FiksuDiili-sopimuksella saa täyssähköisen Nissan Leaf -perheauton alle 400 euron kuukausimaksulla. Autoon voi hyödyntää valtion 2000 euron sähköauton hankintatuen.

Kia Picanto 1,0 LX 4P, alk. 179€/kk (4v, 10 000 km/v). DeltaDrive-sopimuksella on tarjolla pikkuauto alle kahdellasadalla eurolla kuukaudessa ilman käsirahaa. Kätevä torikassi lyhyille päivittäisille matkoille ja miksei myös satunnaiseen maantien nielemiseen. Pieni kulutus yhdistettynä pieneen kuukausihintaan pitää huolen, että Picantolla pääsee ajamaan edullisia kilometrejä.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 327€/kk (3v, 15 000km/v) NF Fleet tarjoaa yhteistyössä Nordean kanssa näppärän hybridi-Yarista kilpailukykyisellä 15 000km/vuosi -sopimuksella, joka soveltuu aktiivisempaankin ajamiseen. Hybriditeknologian ansiosta auto kuluttaa jopa alle 4L/100km, joten Yaris on erinomainen vaihtoehto kalliiden polttoaineiden ympäristössä.

Kilpailuta sinulle sopiva kiinteän kuukausihinnan yksityisleasing Autotalli.comissa.



Hintatiedot on poimittu palveluntarjoajien verkkosivuilta toukokuussa 2022