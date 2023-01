Risto Vuohelainen Kansainvälistymispalveluista vastaava johtaja, Business Finland Yritysten ja Business Finlandin yhteistyö synnytti 800 miljoonaa lisävientiä – Tuotekehitys ja viennin edistäminen kulkevat käsi kädessä

Suomen yritystukijärjestelmä uudistettiin perusteellisesti viisi vuotta sitten, kun innovaatiorahoittaja Tekes ja vienninedistäjä Finpro yhdistyvät. Business Finlandin alle tuotiin lisäksi matkailu ja ulkomaisten investointien tuominen Suomeen. Arkinen työ on todistanut mallin toimivuuden, sillä noin 800 miljoonaa euroa asiakkaidemme viennistään kaukomarkkinoille on syntynyt viime vuosien aikana vuosittain Business Finland -yhteistyön ansiosta.

Näin suureen harppaukseen olemme päässeet 20 miljoonan euron julkisella rahoituksella, joten vastaavaa hyötysuhdetta kannattaa tavoitella vastakin. Panostusta olisi syytä jopa lisätä, koska vihreään siirtymään liittyvä energiamurros ja päällä oleva sähkömarkkinoiden kriisi lisäävät esimerkiksi akkuteknologiaan, vihreään vetyyn ja uusiutuvaan energiaan liittyvien muiden ratkaisujen kysyntää maailmalla.

Business Finlandin keskeinen tukijalka on innovaatiorahoitus. Olemme tekemisissä vuosittain yli 6 000 yrityksen kanssa, jotka tarvitsevat usein rahaa tuotekehitykseen tai neuvojavientiin.

Mieti vientiä jo tuotekehityksessä

Raja tuotekehityksen ja vienninedistämisen välillä on näihin päiviin asti ollut monessa yrityksessä liian leveä. Perinteisesti Suomessa on keskitytty insinöörimäisellä tarkkuudella tuotteen valmistamiseen. Vientimarkkinoita on ryhdytty miettimään vasta, kun tuote tai palvelu on varmasti valmis.

Itse rohkaisen yrityksiä aloittamaan viennin miettimisen jo innovaatiovaiheessa, koska viivyttely voi kostautua ja markkinoille pääsy viivästyä ratkaisevasti. Ymmärrän, että nuorilla yrityksillä ei ole usein resursseja lähteä heti laatimaan vientisuunnitelmia, mutta sitä varten meillä on Business Finland ja sen asiantuntijat niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa.

Harvalla pienellä tai keskisuurella yrityksellä on vienti- tai kansainvälistymissuunnitelmaa, mutta pitäisi olla. Vanha sanonta ”kansainvälisty tai kuole” sopii edelleen ohjenuoraksi monelle vientiin tähtäävälle yritykselle. Ilman kunnon suunnitelmaa kuolema voi kolkuttaa tai ainakin hyppy maailmalle tulee kovin kalliiksi.

Business Finland ja ulkoministeriö muodostavat maailmalla yhdessä Team Finland -verkoston, joka pystyy yhdessä tukemaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja kartoittamaan markkinamahdollisuuksia. Päämäärä kaikilla on yhteinen, mutta työnjakoa voi vielä tehostaa nykyisestä.

Bisnestä ja geopolitiikkaa

Liiketoimintaosaaminen ja markkinoiden tuntemus on syvällisintä Business Finlandissa, sillä seuraamme maailmaa vahvasti toimiala- ja yrityslähtöisesti. Vastaavasti ulkoministeriö pystyy tuottamaan arvokasta maakohtaista poliittista analyysia. Viime aikoina geopolitiikan ja geotalouden ymmärtäminen ovat tulleet yrityksissä entistä arvokkaammaksi pääomaksi, jota tarvitaan liiketoiminnan ja markkinadynamiikan tuntemisen rinnalla. Näissä asioissa Business Finland ja ulkoministeriö pystyvät täydentämään hienosti toisiaan ja auttamaan suomalaisia yrityksiä maailmalle.

Vienninedistäminen toimii yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi, joten mitään suuria tai äkillisiä käännöksiä ei tarvita. Yritykset hyötyvät erityisen paljon siitä, että innovaatiorahoitus ja kansainvälistymispalvelut saa samasta paikasta, jolloin palvelu on kustannustehokasta ja tuloksellista.

Vienti kasvaa innovaatioista, ja juuri vientiyritykset investoivat eniten tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Business Finlandin kotimaan verkosto tuntee suomalaiset yritykset ja pystymme yhdistämään saumattomasti kansainvälisen verkostomme tarjoamiin palveluihin.

Tulokset puhuvat puolestaan. Asiakasyrityksemme arvioivat, että yhtä rahoituksessa saatua euroa kohti ne pystyvät luomaan jopa 40 euron edestä uutta vientiä. Näin innovaatiot ja vienninedistäminen tuottavat käsi kädessä hyvinvointia Suomeen.

