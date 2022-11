Suomen digitaalinen itsenäisyys myös seuraavan hallituksen agendalle

Kirjoittaja Erillisverkot

Bitit eivät tunne rajoja eivätkä tarvitse passia. Tiedolla vaikuttaminen on yhä monipuolisempaa ja globaalimpaa. Kriittistä tietoa uhkaa mm. rikollinen toiminta, mutta myös yleistyvät sään ääri-ilmiöt. Lisäksi kansainvälinen turvallisuustilanne on epävarma. Miten tällaisessa maailmassa navigoidaan?

”Vaikuttaa siltä, että epävarmuudesta on tullut pysyvä osa arkeamme. Epävarmuutta on tiettyyn pisteeseen asti siedettävä, mutta voimme myös varautua. Suomen digitaalisesta itsenäisyydestä huolehtiminen on varautumista, jota me Erillisverkoilla haluamme pitää esillä”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään Suomessa keväällä 2023. On siis aika puhua siitä, kuinka tulevan hallituksen ohjelmassa turvataan digitaalinen itsenäisyytemme. Me Erillisverkoissa olemme tiivistäneet sen kahteen konkreettiseen näkemykseen:

Viranomaisten ict-työvälineiden oltava nykyaikaiset ja tehokkaat – Viranomaisverkko Virven toiminta turvattava.

Kriittisen ict-infrastruktuurin omistus ja kriittinen tieto on pidettävä varmoissa käsissä.

