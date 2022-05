Timo Lehtimäki Toimitusjohtaja, Erillisverkot Suomen digitaalinen itsenäisyys on myös tulevan hallituksemme asia

Suomen digitaalinen itsenäisyys on elintärkeää koko yhteiskuntamme turvallisuuden kannalta. Siksi tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava viranomaisverkko Virven kehityksen varmistaminen ja kaiken kriittisen datan säilyttäminen luotettavissa käsissä.

Elämme keskellä vakavaa kriisiä – sota Ukrainassa vaikuttaa miltei kaikkeen toimintaan koko Euroopassa. Nyt on tärkeää pitää jalat maassa ja toimia rauhallisesti, mutta myös suunnitella yhdessä turvallista tulevaisuutta.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään Suomessa keväällä 2023. On siis aika puhua siitä, kuinka tulevan hallituksen ohjelmassa turvataan digitaalinen itsenäisyytemme. Me Erillisverkoissa olemme tiivistäneet sen kahteen konkreettiseen kirjaukseen:

Viranomaisten ict-työvälineiden oltava nykyaikaiset ja tehokkaat – Viranomaisverkko Virven toiminta turvattava. Kriittisen ict-infrastruktuurin omistus ja kriittinen tieto on pidettävä varmoissa käsissä.

Viranomaisverkko Virven toiminta ja kehitys taattava

Viranomaisverkko Virve on jo yli 20 vuoden ajan auttanut viranomaisia ja muita toimijoita turvaamaan kansalaistemme arkea. Virven avulla ensihoito ja pelastajat löytävät nopeasti perille syrjäseudullakin, lääkäri saadaan ripeästi paikalle hätäsektioon tai vartija paikalle metrossa. Virve mahdollistaa myös kaikkien turvallisuustoimijoidemme saumattoman yhteistyön – se on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellinen saavutus, jota kannattaa vaalia!

Virven kehittämiseen ja varavoiman saannin varmistamiseen on kuitenkin panostettava jatkuvasti, jotta Virve voi toimia myös tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti. Virve on parhaillaan siirtymässä laajakaistaiseen mobiiliteknologiaan, jonka avulla eri toimijat pystyvät muodostamaan tilannekuvan ja tekemään yhteistyötä entistä paremmin.

Jos kyberrikollinen katkaisee sähköt, varavoima ei saa loppua

Virven toiminta on varmistettava myös silloin, kun kyberrikolliset uhkaavat yhteiskuntaamme tai myrskyt aiheuttavat sähkökatkoja. Siksi tarvitsemme mobiiliverkkojen tukiasemapaikoille riittävät varavoimaratkaisut.

Jos jokin häiriö katkaisee tukiasemilta sähköt, ne toimivat useimmissa tapauksissa vain muutamia tunteja. Järjestelmää pitää kehittää niin, että varavoimaa on saatavissa riittävän pitkäksi ajaksi myös vakavissa kriiseissä.

Kriittinen tieto säilytettävä varmoissa käsissä

Vuoden 2023 hallitusohjelmaan pitää kirjata myös tavoite säilyttää varmoissa käsissä Suomen kriittinen infrastruktuuri ja data.

Kriittisen datan sijainnin merkitys on entisestään korostunut, kun Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut Ukrainan sodan takia. Suomessakin kaikkien valtiollisten toimijoiden on tarkasteltava uudelleen datansa ja infrastruktuurinsa sijainti ja perusteet. Pelkkä hinta tai tekninen toimivuus ei voi olla enää määräävä tekijä.

Meillä on oltava riittävä omavaraisuus ja osaaminen etenkin viranomais- ja turvallisuusverkkojen operoinnissa. Kriittisten konesalien ja tietoaltaiden, joissa datasta jalostetaan esimerkiksi yhteistä tilannekuvaa viranomaisille, on oltava varmoissa käsissä. Paras kybersuoja tietoverkoille on siis vastuullinen omistaja ja operoija.

