Droneharrastus innostaa nuoria liikkeelle ja luontoon

Kirjoittaja Evxstore.com

Moni hurahtaa nyt maisemien videokuvaukseen korkeuksista. Dronet innostavat nuoria liikkumaan, ulkoilemaan ja tutkimaan ympäristöään uudesta näkökulmasta. Nykyään drone on pitkään kestävä laatulaite, jota täydennetään monipuolisilla lisäosilla, kertoo EVX Storen verkkokauppajohtaja Teemu Vaalio.

Drone eli miehittämätön ilma-alus, suomeksi myös drooni, on laite, joka mahdollistaa muun muassa ilmakuvauksen eli videokuvan taltioinnin korkealta maan pinnan yläpuolelta. Droneilusta on viime vuosina tullut jatkuvasti suositumpaa, ja upeat korkeuksista kuvatut videot yleistyvät sosiaalisessa mediassa.

Hintalappu ei enää säikäytä

Tuotteiden asiantuntija Teemu Vaalio kertoo syitä harrastuksen kasvavaan suosioon.

– Ennen moni vanhempi empi pitkään dronen hankkimista jälkikasvulleen ja eurojen pistämistä harrastukseen. Silloin dronet olivatkin ennen kaikkea ammattikuvaajien käytössä. Viidessä vuodessa hinnat ovat tulleet huomattavasti alaspäin, ja vanhemmatkin ovat heränneet harrastuksen hyviin puoliin.

Nuoret ovat innostuneet lajista, joka kannustaa ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Eikä enää tarvitse pelätä, että laitteet menisivät heti hukkaan – ne kun ovat nykyään kestäviä ja pitkäikäisiä.

Mitä tarvikkeita Vaalio suosittelisi dronejen asiantuntijana harrastuksesta kiinnostuneille?

– EVX Storen suosituimmat mallit ovat valtavan kysyttyjä. DJI Mavic 3 on todella hyvä drone nimenomaan maisemakuvaukseen. Jos haluaa taltioida vähän aktiivisempaa menoa, tarjolla on droneja erityisesti extreme-urheilijoiden tarpeisiin. Kannattaa katsastaa esimerkiksi suosittu DJI FPV Combo -dronepaketti.

Drone saa harrastajan liikkeelle

Vaalio kertoo, että droneharrastajat saattavat tehdä pitkiäkin ulkoretkiä tai vaelluksia napatakseen videolle jotain ainutlaatuista.

– Netissä näkyy videoita, joissa kaveriporukka on saanut dronella talteen vaikkapa luonnonpuistosta huikeat luonnonmaisemat ja auringonlaskun. On hienoa, että ulkoilulle on löytynyt jokin muukin syy kuin se, että välillä tarvitsee raitista ilmaa. Tulee lähdettyä pitkillekin reissuille ja sellaisiin maisemiin, joihin ei aiemmin tullut lähdettyä.

Harrastus ei tuo uutta näkövinkkeliä ainoastaan pitkiin retkiin, vaan myös omiin kotikulmiin.

– Dronella kuvaaja pääsee näkemään myös lähiympäristönsä ihan uudella tavalla. On todella kiinnostavaa nähdä omat, tutut kulmat aivan uudesta perspektiivistä.

EVX Store on suomalainen verkkokauppa, jota hallinnoi SB Ecommerce Group Oy. Yrityksen muita kauppoja suomessa ovat mm. markkinointitarvike.fi ja freddystore.fi

Jaa artikkeli: